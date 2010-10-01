Политика
Махачкалинские известияВладимир Путин встретится с главой Дагестана Владимиром Васильевым
Песков сообщил, что в графике Путина на 20 ноября значится встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, после чего глава государства проведет встречу с министром культуры РФ Владимиром Мединским и главой Дагестана Владимиром Васильевым.
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Политика
Власти США не перевели Украине $35 млн из общего объема военной помощи
Украина не получила более $35 млн из совокупного объема военной помощи США, выделение которой ранее приостанавливалось президентом этой страны Дональдом Трампом, сообщает газета Los Angeles Times.
Инфорос 03:35
Здоровье
Плати, или из тебя «сделают алкоголика»
Частные медицинские компании пробили (конечно же во имя добра, безопасности и мира во всём мире) сдачу анализов крови на хронический алкоголизм при замене или выдаче водительского удостоверения.
Ридус 11:04
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
WomanHit.ru вчера в 04:48
Здоровье
В Перми запустили дистанционный контроль давления для гипертоников
В Перми около ста гипертоников принимают участие в эксперименте по дистанционному мониторингу артериального давления.
ИА Текст (Пермь) вчера в 23:40
Общество
Путин примет участие в инвестиционном форуме «Россия зовёт»
Общественное телевидение России вчера в 23:26
Здоровье
Перечислены пять опасных лекарств из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Ugpressa.ru вчера в 11:12
Авто
Представлен электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback
Электрические кроссоверы становятся главными новинками автосалона в Лос-Анджелесе, и Audi использовала это событие для презентации нового e-tron Sportback, который, по сути, является спортивной версией стандартного e-tron с купеобразным кузовом.
Тарантас Ньюс вчера в 22:29
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Общество
Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ
Исполнять гимн в школах региона начнут с 21 ноября.
REGNUM 08:06
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor вчера в 14:03
Футбол
Сборная России по футболу сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020
Бельгийцы находятся в первой корзине вместе с Италией, Англией, Испанией, Украиной и Германией.
Говорит Москва 08:24
Экономика
«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»
Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника.
ТАСС 09:20
Общество
Синоптики перечислили регионы, в которых будет теплый декабрь
Теплый декабрь специалисты Гидрометцентра прогнозируют на севере европейской части России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия Мордовии 01:43
Теннис
Сборная Испании обошла Россию и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса
Сегодня, 20 ноября испанец Рафаэль Надаль принес очередную победу в копилку национальной команды, которая ведет борьбу на Кубке Дэвиса.
ProstoProSport 15:52
Авто
Новый седан Nissan Sentra похвастался мотором и подвеской
В 2001-м ниссановцы выкатывают спортивную модификацию — Nissan Sentra SE-R Spec V, чей двигатель развивает 175 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7 с. Шестое поколение Сентры (B16) мир видит в 2006 году.
Драйв 09:16
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ЦСКА проиграл «Басконии» в Евролиге
В Испании завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги. Московский ЦСКА на выезде уступил «Басконии».
Bookmaker-ratings.ru 17:09
Шоу-бизнес
Собчак поспорила с Гай Германикой об аборте и суррогатном материнстве
В ходе беседы ведущая Ксения Собчак поспорила с режиссером из-за права женщин на аборт и затронула тему суррогатного материнства.
Вечерний курьер 16:18
Гаджеты
Xiaomi пообещала сделать оболочку MIUI «самой крутой»
Первый шаг в расширении границ MIUI уже сделан — оболочка прописалась в умных часах Xiaomi Mi Watch.
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Генри Кавилл заявил о готовности вернуться к роли Супермена
Английский актёр Генри Кавилл заявил о том, что готов вернуться к роли Супермена.
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Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета вчера в 06:01
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 04:37
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Газета.Ru 12:09
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Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм»
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Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия вчера в 01:38
Игры
19 декабря в Borderlands 3 начнётся ограбление казино Красавчика Джека
В Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot появится новая сюжетная линия, вспомогательные задания и прорва нового лута.
Игромания.ру 11:23
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Правительство РФ оценит готовность к зимнему отопительному сезону
Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев констатировал, что отопительный сезон наступил во всех субъектах РФ.
ТАСС 16:02