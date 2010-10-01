Политика

Махачкалинские известияМахачкалинские известияВладимир Путин встретится с главой Дагестана Владимиром Васильевым

Песков сообщил, что в графике Путина на 20 ноября значится встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, после чего глава государства проведет встречу с министром культуры РФ Владимиром Мединским и главой Дагестана Владимиром Васильевым.
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Песков подтвердил встречу Путина и Васильева

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Владимир Путин встретится с Владимиром Васильевым

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Владимир Путин встретится с главой Дагестана Владимиром Васильевым

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Путин провел встречу с Главой Дагестана

Лезги газет11:32

Путин встретится с патриархом Кириллом, главами Минкультуры РФ и Дагестана

REGNUM05:22

Путин проведет встречи с патриархом Кириллом, главой Дагестана и министром культуры

ТАСС04:56
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Власти США не перевели Украине $35 млн из общего объема военной помощи

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Путин примет участие в инвестиционном форуме «Россия зовёт»

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Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября

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Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
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Спутники NASA зафиксировали две рекордно мощных гамма-вспышки

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Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

Исполнять гимн в школах региона начнут с 21 ноября.
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

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Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
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«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»

Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника.
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В Испании завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги. Московский ЦСКА на выезде уступил «Басконии».
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В ходе беседы ведущая Ксения Собчак поспорила с режиссером из-за права женщин на аборт и затронула тему суррогатного материнства.
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Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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