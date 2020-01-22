Политика

LipetskMedia.ruLipetskMedia.ruВладимир Путин высказался о парламентской республике в России

Конституционные поправки, предложенные Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 15 января, заставили ряд комментаторов предположить, а не намечается ли в России дрейф в сторону парламентской республики.
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