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Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2022

В пятницу, 17 июня, Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Телеканал Санкт-Петербург
"Эпоха однополярного миропорядка закончилась" В начале своей речи Владимир Путин отметил, что форум в этом году проходит в непростое время.
Москва 24
Проблемы с инфляцией, продовольствием и энергетикой связаны с ошибочной экономической политикой Запада.
Коммерсантъ
По словам российского лидера, мировое сообщество сегодня находится в непростой ситуации, когда сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударами.
Москва-Баку.ru

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О чем говорил Путин во время выступления на ПМЭФ-2022
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Владимир Путин начал выступление на Петербургском международном экономическом форуме
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