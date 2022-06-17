Телеканал Санкт-ПетербургВладимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2022В пятницу, 17 июня, Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Телеканал Санкт-Петербург"Эпоха однополярного миропорядка закончилась" В начале своей речи Владимир Путин отметил, что форум в этом году проходит в непростое время.Москва 24Проблемы с инфляцией, продовольствием и энергетикой связаны с ошибочной экономической политикой Запада.КоммерсантъПо словам российского лидера, мировое сообщество сегодня находится в непростой ситуации, когда сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударами.Москва-Баку.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВГЛАС.RUStarHit.ruНовости ЮгрыРадиочастотный спектрДума ТВПодробнее о событииО чем говорил Путин во время выступления на ПМЭФ-2022Москва 2411:58Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. ГлавноеКоммерсантъ09:04Владимир Путин начал выступление на Петербургском международном экономическом форумеНовости Югры09:18Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2022Телеканал Санкт-Петербург09:13Выступление Владимира Путина на ПМЭФ: главные заявленияSputnik Азербайджан10:18Вечного ничего не бывает - ПутинНакануне.Ru08:59Владимир Путин выступает на ПМЭФ-2022: онлайн-трансляцияStarHit.ru08:33Показать ещёОценитьПоделиться