Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Ориентировочно в 15:00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России", — уточнил он.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям России, об этом сообщает РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

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