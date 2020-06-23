Политика

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Президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям России, об этом сообщает РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
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с чего всё началось

Путин выступит с телеобращением

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Ориентировочно в 15:00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России", — уточнил он.
РИА Новости05:31

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Обращение Путина к россиянам. Трансляция

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Владимир Путин обращается к россиянам

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Хронология обращений Владимира Путина к россиянам

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Интерфакс05:32

Видеотрансляция: Обращение Владимира Путина к гражданам страны

Ёлдаш08:46
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

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Путин рассказал, как Россия справилась с эпидемией

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