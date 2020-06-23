Политика
ГТРК Марий ЭлВладимир Путин выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям России, об этом сообщает РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
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с чего всё началось
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Ориентировочно в 15:00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России", — уточнил он.РИА Новости05:31
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