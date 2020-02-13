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Говорит МоскваВладимир Путин выступил против понятий «родитель №1 и родитель №2»
Сегодня Путин встречается с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. «Брак — это союз между мужчиной и женщиной», — сказал государственный лидер.
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Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.
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Путин: Пока я президент, у нас не будет «родителя номер один» и «родителя номер два»
Российская газета08:40
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