Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.

Сегодня Путин встречается с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. «Брак — это союз между мужчиной и женщиной», — сказал государственный лидер.

Владимир Путин выступил против понятий «родитель №1 и родитель №2»

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