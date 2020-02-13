Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПутин пообещал, что в России не будет «родителей № 1 и № 2»

Президент РФ Владимир Путин заверил, что, пока он остается главой государства, в России не появятся понятия "родитель № 1" и "родитель № 2". Об этом он заявил во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ, передает ТАСС.
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Владимир Путин
Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент – у нас не будет родителя №1 и родителя №2, будет папа и мама.
— Владимир ПутинRambler News Service 08:54

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