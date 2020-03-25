Коронавирус
РИА НовостиПутин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье граждан.
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Финансы
Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина
Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина. Доллар на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей, - передает ТАСС.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Политика
AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране
Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену.
Политика
Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции
Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Происшествия
В Новосибирске предприниматель обманул мэрию на 9 млн рублей
Как сообщает следствие, мужчина через подложные документы купил участок земли стоимость. 1,6 миллиона рублей у мэрии города.
Общество
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Футбол
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель — о челлендже с Криштиану Роналду
Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду в игроцкие годы.
Экономика
Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века
По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Происшествия
Старт круизного сезона во Владивостоке отменяется
Культура
Дарья Жук снимет сериал про маньяка-таксиста из Хакасии
Дарья Жук, режиссер драмы «Хрусталь» и второго сезона «Содержанок», снимет сериал о маньяке из Хакасии.
Здоровье
Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому
От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.
Политика
Путин обложил налогом вывод дивидендов в офшоры
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам выступил за установление налога за вывод дивидендов в офшоры на уровне 15 процентов.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё двое детей
Коронавирус заподозрили в Новосибирске еще у двоих детей. Накануне они прилетели с родителями из Вьетнама и Таиланда.
Политика
Украина обвинила Россию в манипулировании пандемией коронавируса
Россия манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя санкции.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева – Гарику Харламову: «Задолбал ты меня»
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Гаджеты
Крупнейшие продавцы в России подняли цены на iPhone
Цены на iPhone подняли все крупнейшие продавцы. Эксперты полагают, что это не последнее повышение цен.
Здоровье
Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае
Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.