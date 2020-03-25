Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье граждан.
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Запись обращения Президента РФ Владимира Путина по коронавирусу

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Обращение Владимира Путина: 10 важных поручений, которые дал президент

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Путин выступил с обращением к россиянам в связи COVID-19. А что в других странах?

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О чем вещал Путин во время обращения к россиянам?

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Поможет ли предложенная Путиным поддержка гражданам и бизнесу справится с последствиями коронавируса

Snob.ru13:45

Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

РИА Новости09:38
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Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина. Доллар на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей, - передает ТАСС.
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Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

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Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

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AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране

Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену.
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Политика

Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции

Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.
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Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
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В Новосибирске предприниматель обманул мэрию на 9 млн рублей

Как сообщает следствие, мужчина через подложные документы купил участок земли стоимость. 1,6 миллиона рублей у мэрии города.
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Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель — о челлендже с Криштиану Роналду

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду в игроцкие годы.
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Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости 20:17
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
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Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
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Старт круизного сезона во Владивостоке отменяется

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Дарья Жук снимет сериал про маньяка-таксиста из Хакасии

Дарья Жук, режиссер драмы «Хрусталь» и второго сезона «Содержанок», снимет сериал о маньяке из Хакасии.
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Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому

От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.
Газета.Ru 01:48
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Путин обложил налогом вывод дивидендов в офшоры

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам выступил за установление налога за вывод дивидендов в офшоры на уровне 15 процентов.
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В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё двое детей

Коронавирус заподозрили в Новосибирске еще у двоих детей. Накануне они прилетели с родителями из Вьетнама и Таиланда.
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Украина обвинила Россию в манипулировании пандемией коронавируса

Россия манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя санкции.
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Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
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В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Крупнейшие продавцы в России подняли цены на iPhone

Цены на iPhone подняли все крупнейшие продавцы. Эксперты полагают, что это не последнее повышение цен.
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Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае

Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
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Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
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