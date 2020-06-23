Экономика

Nur24.ruNur24.ruВладимир Путин выступил с обращением к нации

Президент России в ходе очередного обращения к россиянам озвучил ряд мер, которые будут приняты для борьбы с экономическим кризисом и последствиями эпидемии коронавируса. С 13 до 15% вырастет НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новые выплаты россиянам, налоги от богатых на лечение тяжелобольных детей: как Путин обратился к нации

Vverh-tatarstan.ruвчера в 14:49

Повышение НДФЛ, лечение больных детей и новые выплаты. Главное из обращения Путина к нации

Om1.ruвчера в 11:25

Владимир Путин выступил с обращением к нации

Nur24.ruвчера в 10:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Авто

Чаще всего мощные машины покупают в Ингушетии

Car.ru вчера в 01:19
1
Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
725
Политика

Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы

"Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем.
Российская газета 07:39
154
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
14
Происшествия

Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи

Московский Комсомолец 05:17
24
Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
182
Происшествия

В Чечне мать эксгумированной Мадины Умаевой извинилась перед Кадыровым

На собрании в мэрии Гудермеса Кадыров объявил результаты вскрытия тела Умаевой.
RuNews24.ru 01:38
70
Происшествия

Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе

Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
46
Общество

Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
135
Политика

На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств

Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
2K
Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
18
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
2,7K
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
1,9K
Общество

В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавируса

В настоящее время клинические испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции в России идут в штатном порядке.
Комсомольская правда 06:00
7
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
25
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
39
Авто

В сети показали изображения новой Lada Granta

По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
89
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
6K
Происшествия

В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель

В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30
6
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
5,5K
Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
982
Армия и оружие

В Москве на Красной площади начался парад Победы

Военный парад был перенесён на 24 июня — день исторического Парада Победы 1945 года — из-за пандемии коронавируса.
Говорит Москва 03:00
89
Общество

Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
ТАСС 07:16
9
Кино

Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах

iReactor вчера в 10:28
9
Общество

Участница парада Победы потеряла туфлю и продолжила маршировать

Lenta.ru 07:55
7
Футбол

Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА

RT на русском 06:54
Общество

В Архангельске и Новодвинске ввели обязательный масочный режим

Если в Северодвинске маски и перчатки в общественных местах стали обязательными, то в Архангельске и Новодвинске такая мера носила рекомендательный характер.
Двина Сегодня 07:09
2
Футбол

Главным арбитром матча «Динамо» – ЦСКА назначен Кирилл Левников

РИА Новости 07:22
1
Гаджеты

Olympus объявила о планах полностью отказаться от фотобизнеса

Японская компания-производитель фото- и медицинской техники Olympus объявила о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и цифровые диктофоны.
Ведомости 07:14
Общество

Путин заявил о резком изменении уклада жизни россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян.
News.ru вчера в 10:22
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное