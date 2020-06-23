Общество
Nur24.ruВладимир Путин выступил с обращением к нации
Президент России в ходе очередного обращения к россиянам озвучил ряд мер, которые будут приняты для борьбы с экономическим кризисом и последствиями эпидемии коронавируса. С 13 до 15% вырастет НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год.
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Новые выплаты россиянам, налоги от богатых на лечение тяжелобольных детей: как Путин обратился к нации
Vverh-tatarstan.ruвчера в 14:49
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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
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Куинтон Форчун: «В футболе много темнокожих игроков. Почему же темнокожих тренеров немного?»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Куинтон Форчун поделился мыслями о том, насколько тяжело или просто получить работу темнокожим тренерам.
Sports.ru 10:55
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«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Политика
Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию
Российский президент Владимир Путин заявил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Россию, так как это исключено.
RT на русском 12:30
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 10:27
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья.
Урал-пресс-информ вчера в 16:12
Политика
Путин выразил надежду, что жизнь восстановится
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что привычный образ жизни скоро вернется и станет спокойнее, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:23
Происшествия
Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев
У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
Авто
В Европе требуют вернуть автомобили Lada
По данным Wroom, на сайте Change.org появилась онлайн-петиция, в которой некий Освальд Галеа просит вернуть автомобили Lada европейским дилерам.
SpeedMe 05:40
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Политика
Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
Общество
Прекращается производство Segway
Российская газета 10:06
Футбол
Владелец «Кайрата»: Аршавин ехал к нам с целью воскресить карьеру. У Вагнера ситуация иная
Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал подробностях перехода экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава в казахстанский клуб.
Чемпионат 12:00
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Политика
Суд в США постановил закрыть дело Майкла Флинна
Апелляционный суд округа Колумбия в США постановил закрыть дело Майкла Флинна, экс-советника президента США Дональда Трампа.
РИА Новости 10:55
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Экономика
Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой
Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru вчера в 04:06
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
Энергетика
Падение цен на нефть ускорилось до 6%
Падение мировых цен на нефть ускорилось примерно до 6%, свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 11:55