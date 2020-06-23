Экономика
Nur24.ruВладимир Путин выступил с обращением к нации
Президент России в ходе очередного обращения к россиянам озвучил ряд мер, которые будут приняты для борьбы с экономическим кризисом и последствиями эпидемии коронавируса. С 13 до 15% вырастет НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год.
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Экономика
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«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
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Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
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Умер бывший сенатор Евгений Тарло
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ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
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Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.
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Легендарная певица в скором времени может стать двоюродной бабушкой - в семье ее племянника Влада Пугачева ожидается рождение девочки от его супруги Гузель.
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Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
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Участники запрещённого в РФ экстремистского движения «Артподготовка» Надежда Петрова и Александр Свищев были объявлены в розыск и заочно арестованы по решению Лефортовского суда Москвы.
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Сбербанк ввел комиссию за переводы в банкоматах
Сбербанк стал брать комиссию за денежные переводы внутри банка при помощи банкомата.
Областная газета вчера в 09:42
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Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
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Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы
Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Пока вы спали: объяснен отказ Германии посетить парад в Москве
Объяснен отказ ФРГ посетить парад в Москве Отсутствие представителей Германии на праздничных мероприятиях в Москве связано с пандемией коронавируса.
Рамблер 03:13
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Путин предложил распространить режим для самозанятых на всю страну
Президент РФ Владимир Путин назвал успешным эксперимент по налоговому режиму для самозанятых, что позволило с 1 июля дать право вводить его всем регионам страны.
РИА Новости 12:05
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Сайт ведомства сообщает, что ни у одного производителя не было обнаружено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки, а также нитритов, консервантов, химических растворов и ГМО.
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В «Зенит» может вернуться Жулиано
Бывший игрок "Зенита" скучает по Санкт-Петербургу Жулиано уже играл за "Зенит" с 2016 по 2017 год.
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Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56
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Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
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Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
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Левченко попросил Путина пустить его на выборы иркутского губернатора
Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года.
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