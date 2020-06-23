Президент России в ходе очередного обращения к россиянам озвучил ряд мер, которые будут приняты для борьбы с экономическим кризисом и последствиями эпидемии коронавируса. С 13 до 15% вырастет НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год.

Экономика Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки россиян Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прокомментировал для «Известий» 23 июня новые меры поддержки россиян, предложенные президентом России Владимиром Путиным. 8

Шоу-бизнес Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.

Общество Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко. 153

Шоу-бизнес Харламов и Асмус объявили о разводе Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru. 962

Общество Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.

Политика Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал Красную площадь, на которой проходит парад Победы, самым безопасным местом в России и в мире. 239

Общество Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год. 9

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Экономика Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. 191

Общество В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). 46

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Финансы Россияне снова начали пополнять валютные вклады Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках. 975