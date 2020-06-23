Экономика
Nur24.ruВладимир Путин выступил с обращением к нации
Президент России в ходе очередного обращения к россиянам озвучил ряд мер, которые будут приняты для борьбы с экономическим кризисом и последствиями эпидемии коронавируса. С 13 до 15% вырастет НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год.
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Новые выплаты россиянам, налоги от богатых на лечение тяжелобольных детей: как Путин обратился к нации
Vverh-tatarstan.ruвчера в 14:49
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Политика
Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы
Российская газета 07:39
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Экономика
Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки россиян
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прокомментировал для «Известий» 23 июня новые меры поддержки россиян, предложенные президентом России Владимиром Путиным.
Известия вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете
Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.
Дни24 вчера в 12:42
Шоу-бизнес
44-летний Максим Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца
44-летний Максим Галкин сегодня признался, что забыл про международный День Отца.
Вокруг ТВ 05:34
Общество
Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:51
Происшествия
Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве
Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
Технологии
Украина и Италия вышли из российского космического проекта
ФАН вчера в 21:43
Общество
Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Компания вчера в 10:29
Политика
Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал Красную площадь, на которой проходит парад Победы, самым безопасным местом в России и в мире.
РИА Новости 07:25
Общество
Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
ТАСС 07:16
Теннис
Новак Джокович прокомментировал своё заражение коронавирусом
Metaratings вчера в 11:25
Общество
Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе
Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
Фигурное катание
Загитова останется без наград на премии ISU
ProstoProSport вчера в 23:14
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 12:15
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна вчера в 13:44
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Финансы
Россияне снова начали пополнять валютные вклады
Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49