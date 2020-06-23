Экономика
Nur24.ruВладимир Путин выступил с обращением к нации
Президент России в ходе очередного обращения к россиянам озвучил ряд мер, которые будут приняты для борьбы с экономическим кризисом и последствиями эпидемии коронавируса. С 13 до 15% вырастет НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год.
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Новые выплаты россиянам, налоги от богатых на лечение тяжелобольных детей: как Путин обратился к нации
Vverh-tatarstan.ruвчера в 14:49
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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
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Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:46
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
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Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Общество
Где взять деньги на детей: список всех пособий, которые пообещал Путин
Единовременная выплата на детей от 0 до 16 лет Еще раз по 10 тысяч рублей 23 июня Владимир Путин заявил, что семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции.
НГС55 01:41
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Вечером 23 июня сообщалось, что военные Сирии отразили воздушные атаки в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли двое сирийских военнослужащих.
Известия вчера в 18:15
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
Российская газета вчера в 10:51
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru 22 июня в 09:07
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru вчера в 14:49
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru вчера в 18:00
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
ТАСС 22 июня в 14:17
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
Общество
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Эксперты указали, что наказанные видеосервисы «отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодых жителей страны и портят атмосферу в обществе».
Комсомольская правда 00:58
Политика
Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру вчера в 13:25
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Технологии
Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть
В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
Lenta.ru 00:17
Общество
Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде РФ.
Evo-rus.com 21 июня в 16:30
Политика
Лидер автономной зоны в Сиэтле назвал цель протеста
По словам Лидера автономной зоны Дэвида Льюиса, протестующие никогда не хотели отделяться от Соединенных Штатов.
RuNews24.ru вчера в 20:10
Гаджеты
Alienware представила новую механическую игровую клавиатуру
Игромания.ру вчера в 15:58
Общество
Скончался экс-сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ вчера в 06:53
Общество
В Кузбассе скончался девятый пациент с коронавирусом
В больнице Кузбасса умер 70-летний мужчина из Прокопьевска, которому был поставлен диагноз «коронавирус».
Evo-rus.com 01:22
Политика
Медведчук заявил, что Киев препятствует посещению парада Победы
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на своей странице в Twitter заявил, что украинские власти препятствуют посещению делегацией депутатов парада Победы в Москве.
Газета.Ru вчера в 15:04
Происшествия
На Алтае 25 медиков районной больницы заразились коронавирусом
Двадцать пять медиков заразились коронавирусом в "Кулундинской ЦРБ" Алтайского края, стационар закрыли, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:52
Политика
Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.
Газета.Ru вчера в 21:32
Общество
Механизированную колонну на параде в Чите возглавил Т-34
Механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Чите возглавил танк Т-34.
RT на русском 01:36
Политика
В США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37