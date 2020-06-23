Экономика

Nur24.ruNur24.ruВладимир Путин выступил с обращением к нации

Президент России в ходе очередного обращения к россиянам озвучил ряд мер, которые будут приняты для борьбы с экономическим кризисом и последствиями эпидемии коронавируса. С 13 до 15% вырастет НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год.
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Путин запустил целую налоговую реформу. Что и как изменится?

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:39

Повышение НДФЛ, лечение больных детей и новые выплаты. Главное из обращения Путина к нации

Om1.ruвчера в 11:25

Владимир Путин выступил с обращением к нации

Nur24.ruвчера в 10:54

Новые выплаты россиянам, налоги от богатых на лечение тяжелобольных детей: как Путин обратился к нации

Vverh-tatarstan.ruвчера в 14:49

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к нации

Вести Алтайвчера в 08:39
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Общество

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:46
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
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Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Общество

Где взять деньги на детей: список всех пособий, которые пообещал Путин

Единовременная выплата на детей от 0 до 16 лет Еще раз по 10 тысяч рублей 23 июня Владимир Путин заявил, что семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции.
НГС55 01:41
Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Вечером 23 июня сообщалось, что военные Сирии отразили воздушные атаки в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли двое сирийских военнослужащих.
Известия вчера в 18:15
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Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
Российская газета вчера в 10:51
Общество

Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru 22 июня в 09:07
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru вчера в 14:49
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Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru вчера в 18:37
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Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича

Газета.Ru вчера в 18:00
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
ТАСС 22 июня в 14:17
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Политика

Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
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Общество

Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма

Эксперты указали, что наказанные видеосервисы «отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодых жителей страны и портят атмосферу в обществе».
Комсомольская правда 00:58
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Политика

Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру вчера в 13:25
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Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
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Технологии

Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть

В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
Lenta.ru 00:17
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Общество

Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей

Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде РФ.
Evo-rus.com 21 июня в 16:30
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Политика

Лидер автономной зоны в Сиэтле назвал цель протеста

По словам Лидера автономной зоны Дэвида Льюиса, протестующие никогда не хотели отделяться от Соединенных Штатов.
RuNews24.ru вчера в 20:10
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Гаджеты

Alienware представила новую механическую игровую клавиатуру

Игромания.ру вчера в 15:58
Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ вчера в 06:53
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Общество

В Кузбассе скончался девятый пациент с коронавирусом

В больнице Кузбасса умер 70-летний мужчина из Прокопьевска, которому был поставлен диагноз «коронавирус».
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Политика

Медведчук заявил, что Киев препятствует посещению парада Победы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на своей странице в Twitter заявил, что украинские власти препятствуют посещению делегацией депутатов парада Победы в Москве.
Газета.Ru вчера в 15:04
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Происшествия

На Алтае 25 медиков районной больницы заразились коронавирусом

Двадцать пять медиков заразились коронавирусом в "Кулундинской ЦРБ" Алтайского края, стационар закрыли, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:52
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Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.
Газета.Ru вчера в 21:32
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Общество

Механизированную колонну на параде в Чите возглавил Т-34

Механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Чите возглавил танк Т-34.
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В США назвали три условия для продления договора СНВ-3

Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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