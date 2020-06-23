Президент России в ходе очередного обращения к россиянам озвучил ряд мер, которые будут приняты для борьбы с экономическим кризисом и последствиями эпидемии коронавируса. С 13 до 15% вырастет НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год.

Владимир Путин выступил с обращением к нации

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