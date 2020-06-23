Коронавирус

Nur24.ruNur24.ruВладимир Путин выступил с обращением к нации

Президент России в ходе очередного обращения к россиянам озвучил ряд мер, которые будут приняты для борьбы с экономическим кризисом и последствиями эпидемии коронавируса. С 13 до 15% вырастет НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год.
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Выплаты детям, повышение налога и поправки к Конституции: главное из обращения Путина к россиянам

Вечерняя Москвавчера в 14:55

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Москва 24вчера в 12:31

«Борьба продолжается»: главное из обращения Владимира Путина

Сибдеповчера в 10:56

Обращение Владимира Путина к жителям России 23 июня. Главное

ProUfu.ruвчера в 11:46

Путин обратился к россиянам и предложил ряд мер поддержки населения и экономики

Gorod48вчера в 11:29

Обращение Путина к россиянам. Главное

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Президент РФ объявил о продлении мер социальной поддержки для медиков, соцработников, семей с детьми и безработных граждан

Гарантвчера в 12:18
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Политика

В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве

Известия вчера в 08:20
1,9K
Общество

Путин распространил налог на самозанятых для всей России

О решении распространить режим для самозанятых по всей России президент Владимир Путин заявил 23 июня в ходе обращения к народу.
Усолье.Инфо вчера в 21:00
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Общество

Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян

Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Газета.Ru вчера в 10:22
2,4K
Общество

Ученый заявил, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года

Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань спрогнозировал окончание пандемии коронавируса нового типа COVID-19 до весны 2021 года.
Газета.Ru вчера в 12:08
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Общество

Путин продлил выплаты по 10 тысяч рублей детям до 16 лет

Семьям с детьми до 16 лет еще раз заплатят по 10 тысяч рублей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам.
URA.Ru вчера в 10:34
5,3K
Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2K
Футбол

Виллиан останется в «Челси» до фактического конца сезона

По информации источника, бразилец согласился остаться в лондонском клубе до фактического окончания нынешнего сезона.
Sports.ru вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

OAnews вчера в 07:45
13
Общество

Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма

В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.
Lenta.ru вчера в 23:06
4
Общество

Резкое понижение температуры ожидается на юге России

На юге европейской части России и на Урале в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры воздуха.
ФАН вчера в 23:27
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
574
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
616
Технологии

В Даркнете появилась база с миллионами данных пользователей Telegram

Появилось сообщение о выкладывании на одном из форумов Даркнета базы с несколькими миллионами пользователей мессенджера Telegram.
АБН вчера в 17:45
1
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
116
Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетик» в 31 туре Примеры

REGNUM вчера в 18:03
Космос

Раскрыты преимущества российского космического корабля «Орел»

Профиль 22 июня в 16:19
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Гаджеты

Acer представила первые ноутбуки на Intel Tiger Lake

Acer представила первые ноутбуки на платформе Intel Tiger Lake.
Игромания.ру вчера в 12:38
Политика

WSJ: США сохраняют открытой возможность продления ДСНВ

Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III), итоговое решение будет приниматься с учетом трех факторов, включая согласие Китая подключиться к соглашению.
ТАСС вчера в 22:16
Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 14:49
4,3K
Общество

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM вчера в 06:54
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Политика

Парад в честь 75-летия Великой Победы состоится сегодня

Первый областной вчера в 23:55
Происшествия

Бывшего замгубернатора Курганской области просят посадить на 15 лет

Курган, 23 июня 2020, 15:36 — REGNUM В Курганском городском 23 июня гособвинитель потребовал для бывшего заместителя губернатора Зауралья Романа Ванюкова назначить наказание 15 лет лишения свободы и штраф в 26 миллионов рублей.
REGNUM вчера в 08:36
4
Происшествия

Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 22 июня в 11:29
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
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Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль 22 июня в 06:57
591
Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 22 июня в 12:04
1,1K
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