Президент РФ Владимир Путин в среду перед началом совещания в правительстве выступил, как и было ранее анонсировано, с обращением к нации. Глава государства рассказал о мерах по поддержке бизнеса.

Владимир Путин выступил с обращением к нации

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,2K

Происшествия На въезде в Южно-Сахалинск опрокинулся военный КамАЗ Грузовик КамАЗ, судя по номерам и раскраске, относящийся к российской армии, перевернулся на посту ГИБДД на въезде в Южно-Сахалинск со стороны Корсакова. 1

Экономика В Кузбассе утвержден перечень наиболее важных предприятий Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев утвердил список системообразующих предприятий Кемеровской области.

Политика Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп. 321

Здоровье Обнаружен необычный симптом коронавируса Доктора Италии и Испании утверждают, что сыпь на ногах больных COVID-19 пациентов может быть одним из симптомов новой коронавирусной инфекции. 1

Здоровье Граждан настоятельно просят передвигаться по улицам поодиночке Врачи Приморского края продолжают призывать граждан соблюдать режим полной самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции в крае. 1

Здоровье Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом. 6

Хоккей Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста» Бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс возглавил екатеринбургский "Автомобилист".

Здоровье Рошаль потребовал прекратить «преследование» главврача РКБ в Уфе Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить «преследование» главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой. 277

Происшествия В Прикамье выявили ещё 27 заболевших коронавирусом Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье достигло 114, 19 выздоровели, 3 скончались, еще 92 на лечении, на «карантине» дома 1872 человек. 51

Здоровье В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона. 6

Здоровье Жители Алтайского края жалуются на отказы в медпомощи «По данным ведомства, в Алтайском крае в борьбе с новой коронавирусной инфекцией участвуют более 180 сотрудников медицинских организаций», — говорится в сообщении. 24

Футбол Юран отреагировал на слова Алиева о принадлежности Крыма Наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран обсудил с «Чемпионатом» слова бывшего хавбека московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева о территориальной принадлежности Крыма.

Происшествия Коронавирус у погибшего от воспаления легких сахалинца не подтвердился Посмертная экспертиза погибшего от воспаления легких сахалинца повторно показала отрицательный результат на коронавирус.

Общество В Китае выявили 46 случаев заражения коронавирусом за сутки В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Один пациент с коронавирусом скончался.

Шоу-бизнес Максим Фадеев сбросил 85 килограммов 51-летний продюсер рассказал о своих планах Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Максима Фадеева появился пост, посвященный недавним достижениям музыканта. 15

Происшествия Семь лесных пожаров ликвидировано за сутки в Иркутской области За последние сутки общая площадь пожаров в лесном фонде Иркутской области составила 34,7 га, покрытых лесом, 31 га – не покрытых лесом, 32 га – нелесной территории.