Экономика
Город32Владимир Путин выступил с обращением к нации
Президент РФ Владимир Путин в среду перед началом совещания в правительстве выступил, как и было ранее анонсировано, с обращением к нации. Глава государства рассказал о мерах по поддержке бизнеса.
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Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
Музыка
Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия
Вечерняя Москва 07:31
Происшествия
На въезде в Южно-Сахалинск опрокинулся военный КамАЗ
Грузовик КамАЗ, судя по номерам и раскраске, относящийся к российской армии, перевернулся на посту ГИБДД на въезде в Южно-Сахалинск со стороны Корсакова.
Сахалин.Инфо 18:33
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 3388. Об этом сообщает оперативный штаб.
РЕН ТВ 03:31
Экономика
В Кузбассе утвержден перечень наиболее важных предприятий
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев утвердил список системообразующих предприятий Кемеровской области.
Avoka.do 22:11
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры 14:47
Авто
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек
За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News 12:28
Здоровье
Обнаружен необычный симптом коронавируса
Доктора Италии и Испании утверждают, что сыпь на ногах больных COVID-19 пациентов может быть одним из симптомов новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 22:02
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Здоровье
Граждан настоятельно просят передвигаться по улицам поодиночке
Врачи Приморского края продолжают призывать граждан соблюдать режим полной самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции в крае.
АиФ Владивосток 22:13
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru 20:30
Хоккей
Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»
Бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс возглавил екатеринбургский "Автомобилист".
РИА Новости 07:20
Здоровье
Рошаль потребовал прекратить «преследование» главврача РКБ в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить «преследование» главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой.
Аргументы и Факты - Уфа 00:07
Происшествия
В Прикамье выявили ещё 27 заболевших коронавирусом
Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье достигло 114, 19 выздоровели, 3 скончались, еще 92 на лечении, на «карантине» дома 1872 человек.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:56
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb 19:50
Здоровье
В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:11
Наука
Представлен фермент, который расщепляет пластик
Goroday.ru 08:50
Здоровье
Жители Алтайского края жалуются на отказы в медпомощи
«По данным ведомства, в Алтайском крае в борьбе с новой коронавирусной инфекцией участвуют более 180 сотрудников медицинских организаций», — говорится в сообщении.
ЧС-ИНФО 01:04
Футбол
Юран отреагировал на слова Алиева о принадлежности Крыма
Наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран обсудил с «Чемпионатом» слова бывшего хавбека московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева о территориальной принадлежности Крыма.
Телеканал 360° 11:39
Происшествия
Коронавирус у погибшего от воспаления легких сахалинца не подтвердился
Посмертная экспертиза погибшего от воспаления легких сахалинца повторно показала отрицательный результат на коронавирус.
АСТВ 22:03
Общество
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия 22:15
Общество
В Китае выявили 46 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Один пациент с коронавирусом скончался.
RT на русском вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сбросил 85 килограммов
51-летний продюсер рассказал о своих планах Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Максима Фадеева появился пост, посвященный недавним достижениям музыканта.
WomanHit.ru вчера в 09:35
Происшествия
Семь лесных пожаров ликвидировано за сутки в Иркутской области
За последние сутки общая площадь пожаров в лесном фонде Иркутской области составила 34,7 га, покрытых лесом, 31 га – не покрытых лесом, 32 га – нелесной территории.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 21:03
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
Политика
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости 14:47