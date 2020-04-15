с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин в среду перед началом совещания в правительстве выступил, как и было ранее анонсировано, с обращением к нации. Глава государства рассказал о мерах по поддержке бизнеса.

Владимир Путин выступил с обращением к нации

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