Экономика

Город32Город32Владимир Путин выступил с обращением к нации

Президент РФ Владимир Путин в среду перед началом совещания в правительстве выступил, как и было ранее анонсировано, с обращением к нации. Глава государства рассказал о мерах по поддержке бизнеса.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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