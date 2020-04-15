Экономика
Город32Владимир Путин выступил с обращением к нации
Президент РФ Владимир Путин в среду перед началом совещания в правительстве выступил, как и было ранее анонсировано, с обращением к нации. Глава государства рассказал о мерах по поддержке бизнеса.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъ09:16
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