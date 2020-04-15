Экономика

Retailer.ruRetailer.ruПутин озвучил новые меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с правительством озвучил новые меры поддержки бизнеса.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ09:16

Подробнее о событии

Путин предложил оказать бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Комсомольская правда19:53

Эксперт: Новые меры экономической поддержки бизнеса направлены на сохранение рабочих мест

Взгляд.ру13:15

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПО09:24

Эксперт: предложенных Путиным мер поддержки бизнеса хватит на данный момент

Газета.Ru11:30

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъ09:32

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новости09:31

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Экономика

Путин поручил направить на поддержку авиакомпаний более 23 млрд рублей

Президент Владимир Путин сообщил о решении направить на поддержку отечественных авиаперевозчиков более 23 млрд руб. Об этом он заявил перед совещанием с правительством, оглашая новые меры помощи бизнесу из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:29
12
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
280
Финансы

ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля

Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков.
РБК 10:39
47
Футбол

Андрей Аршавин занял второе место в рейтинге лучших россиян в АПЛ

Официальный сайт телеканала beIN Sports составил рейтинг лучших игроков из России, выступавших в чемпионате Англии по футболу (АПЛ - прим.).
Piter.tv 03:51
1
Шоу-бизнес

Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой

Gazeta.SPb 19:50
2
Политика

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
174
Игры

Эксклюзивы уходят – на сайте Amazon заметили РС-версию Persona 5 Royal

На сайте французского отделения торговой сети Amazon обнаружили упоминание о РС-версии Persona 5 Royal от компании Atlus.
Городской портал Новый Нижний 15:00
2
Общество

Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
72
Наука

Собак признали возможным переносчиком коронавируса

Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, к такому выводу пришли ученые из университета Оттавы в Канаде.
РИА Новости 18:08
59
Политика

РБК: в Кремле решили перенести парад Победы

РИА Новости 13:54
1,1K
Политика

Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками.
Lenta.ru 17:07
34
Происшествия

Жительница Кузбасса «замаскировала» запой под карантин

Выяснилось, что жительница поселка Ижморский ушла в запой и два дня не ходила на работу.
Российская газета 07:34
7
Армия и оружие

США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия

Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Общество

В Приморье закрыли поселок из-за двух заразившихся коронавирусом

В поселке Подъяпольское в Приморском крае закрыли въезд и выезд из-за двух местных жителей, зараженных коронавирусом.
Известия 08:53
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
550
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
508
Футбол

Олега Саленко задержали за отсутствие медицинской маски

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Олег Саленко был задержан из-за нарушения правил карантина.
Bookmaker-ratings.ru 14:53
Политика

Особое мнение: Дмитрий Гудков

Д. Гудков: Начальники очень внимательно в администрации президента, и в ГД, и в мэрии читают мой блог Д. Гудков ― Там меньше – 250, по-моему, долларов или 200 долларов в месяц.
Эхо Москвы 13:27
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
1,3K
Политика

Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.
РБК 15:17
21
Армия и оружие

Россия модернизирует штурмовики Су-25 ВВС Перу

Военно-воздушные силы Перу приняли решение возобновить контракт с Рособоронэкспортом на ремонт и модернизацию российских Су-25, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил страны.
Военное дело 10:08
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
5K
Здоровье

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru 20:30
4
Экономика

Украинские СМИ: «Нафтогаз» готовится судиться со Словакией

Киев, 15 апреля 2020, 11:11 — REGNUM Украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз» готовится к подаче арбитражного иска против Словакии, сообщили 15 апреля украинские СМИ.
REGNUM 04:11
1
Игры

Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю

Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
3
Общество

Аптеки смогут продавать тканевые маски

Российские аптеки смогут продавать тканевые гигиенические маски, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
ТАСС 09:13
5
Общество

Страстной Четверг: Бог моет ноги людям

Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Милосердие.ru 17:00
3
Армия и оружие

Коммерческие компании нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей

Коммерческие космические компании США нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей в интересах правительства США, 8 апреля сообщил портал Space.com.
ИА Красная Весна вчера в 18:11
1
Общество

Коронавирус обнаружили у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль»

РИА Новости 14:41
24
Общество

Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом

В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
478
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное