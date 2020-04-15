с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с правительством озвучил новые меры поддержки бизнеса.

Экономика Путин поручил направить на поддержку авиакомпаний более 23 млрд рублей Президент Владимир Путин сообщил о решении направить на поддержку отечественных авиаперевозчиков более 23 млрд руб. Об этом он заявил перед совещанием с правительством, оглашая новые меры помощи бизнесу из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. 12

Финансы ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков. 47

Политика Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп. 174

Общество Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 72

Наука Собак признали возможным переносчиком коронавируса Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, к такому выводу пришли ученые из университета Оттавы в Канаде. 59

Происшествия Жительница Кузбасса «замаскировала» запой под карантин Выяснилось, что жительница поселка Ижморский ушла в запой и два дня не ходила на работу. 7

Армия и оружие США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.

Общество В Приморье закрыли поселок из-за двух заразившихся коронавирусом В поселке Подъяпольское в Приморском крае закрыли въезд и выезд из-за двух местных жителей, зараженных коронавирусом.

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 550

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 508

Футбол Олега Саленко задержали за отсутствие медицинской маски Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Олег Саленко был задержан из-за нарушения правил карантина.

Политика Особое мнение: Дмитрий Гудков Д. Гудков: Начальники очень внимательно в администрации президента, и в ГД, и в мэрии читают мой блог Д. Гудков ― Там меньше – 250, по-моему, долларов или 200 долларов в месяц.

Общество Назван нулевой пациент с коронавирусом в России Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. 1,3K

Политика Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям. 21

Армия и оружие Россия модернизирует штурмовики Су-25 ВВС Перу Военно-воздушные силы Перу приняли решение возобновить контракт с Рособоронэкспортом на ремонт и модернизацию российских Су-25, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил страны.

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5K

Здоровье Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом. 4

Экономика Украинские СМИ: «Нафтогаз» готовится судиться со Словакией Киев, 15 апреля 2020, 11:11 — REGNUM Украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз» готовится к подаче арбитражного иска против Словакии, сообщили 15 апреля украинские СМИ. 1

Игры Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру. 3

Общество Аптеки смогут продавать тканевые маски Российские аптеки смогут продавать тканевые гигиенические маски, говорится в сообщении Минпромторга РФ. 5

Общество Страстной Четверг: Бог моет ноги людям Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой. 3