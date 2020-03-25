Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Он рассказал о мерах, которые помогут победить вирус и поддержат граждан в данной ситуации.
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Что предложил Путин для борьбы с коронавирусом в России. Список мер

URA.Ru10:11

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Газета.Ru11:08

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

РБК10:57

Обращение Владимира Путина к населению. Главное

Новая газета10:45

Эксперты: предложенные Путиным меры поддержки граждан и бизнеса своевременны и оправданны

ТАСС14:02

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Эхо Москвы10:00

Путин сообщил об отмене рабочей недели с 28 марта по 5 апреля

Общественное телевидение России09:38
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:20, Ашберн
Футбол

«Зенит» взыскал 680 тысяч рублей с выбежавшего на поле болельщика

АБН 10:05
Общество

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

С 28 марта по 5 апреля по всей России начинается нерабочая неделя с сохранением заработной платы.
Smi58.ru 09:37
Общество

В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
Говорит Москва 13:54
Экономика

М. Делягин: Вот вам и «удаленка» - преподавателей МГУ переводят на «голый» оклад в 16 тыс. рублей

Скажем, таксист в Москве платил за аренду машины 1500 руб. в день (сейчас эта плата, насколько можно судить, увеличивается) плюс расходы на бензин, ремонт, обычно аренду жилья, - а доходы стремительно сократились.
Свободная Пресса 06:58
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Здоровье

В Нижегородской области выявлен восьмой случай заражения коронавирусом

У приехавшего из Италии нижегородца диагностировано заражение коронавирусной инфекцией - это восьмой подтвержденный случай заболевания в регионе.
АПН - Нижний Новгород 05:42
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Политика

На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней, до 24 апреля текущего года.
Интерфакс 07:35
Футбол

4 топ-клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро для помощи другим клубам

"Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер" окажут финансовую помощь другим клубам Германии.
Soccer.ru 14:23
Общество

Baza: Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в в реанимационное отделение.
Газета.Ru 14:54
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Культура

Вышел трейлер нового мультсериала от создателя «Рика и Морти»

Мультсериал называется "Солнечные противоположности" (Solar Opposites) и выглядит в точности как "Рик и Морти".
Российская газета 13:19
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Здоровье

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 марта в 12:54
Общество

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
ТВ Центр 13:57
Общество

США отберут миллиард долларов у Павла Дурова

Профиль 04:44
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Интерфакс 07:16
Здоровье

В Оренбургской области выявлено три новых случая коронавируса

О трех новых случаях заболевания COVID-2019 в Оренбургской области сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
Orenburg.media 05:27
Здоровье

Пермские кинотеатры, бассейны и фитнес-центры приостановят работу

Решением от 25 марта приостановлена работа кинотеатров, бассейны, фитнес-центров, санаторно-курортных учреждений, иные развлекательных и досуговых заведений, помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
Новый компаньон 15:01
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Общество

Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Газета.Ru 12:10
Общество

Лоукостер «Победа» не может вывезти россиян из Дубая

Авиакомпания "Победа" не может вывезти россиян из Дубая (ОАЭ) из-за того, что власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали выданное разрешение на рейс, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя перевозчика.
Российская газета 06:04
Общество

Торговые сети РФ продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе

Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе.
Вечерняя Москва 10:27
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Происшествия

Неподалёку от Курильских островов произошло крупное землетрясение

В зоне Северных Курил была зафиксирована серия повторных толчков после произошедшего там землетрясения магнитудой 7,3. В регионе была объявлена угроза цунами, около 400 местных жителей эвакуировали на возвышения.
RT на русском 07:58
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани

Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Известия 11:19
Хоккей

Сергей Мозякин может покинуть «Металлург»

МедиаЗавод 01:42
Происшествия

В Подмосковье жестоко избили хоккейного тренера

РИА Новости 01:38
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