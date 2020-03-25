Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Он рассказал о мерах, которые помогут победить вирус и поддержат граждан в данной ситуации.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Общество Британский принц Чарльз заразился коронавирусом Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.

Здоровье Пермские кинотеатры, бассейны и фитнес-центры приостановят работу Решением от 25 марта приостановлена работа кинотеатров, бассейны, фитнес-центров, санаторно-курортных учреждений, иные развлекательных и досуговых заведений, помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Общество Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.

Общество Лоукостер «Победа» не может вывезти россиян из Дубая Авиакомпания "Победа" не может вывезти россиян из Дубая (ОАЭ) из-за того, что власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали выданное разрешение на рейс, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя перевозчика.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.