Коронавирус
Газета.RuПутин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Он рассказал о мерах, которые помогут победить вирус и поддержат граждан в данной ситуации.
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