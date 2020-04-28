Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза смертельной опасности вируса сохраняется. И это может коснуться каждого.

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

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