Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВладимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Владимир Путин
Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза смертельной опасности вируса сохраняется. И это может коснуться каждого.
— Владимир ПутинOnline47.ru 12:47

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