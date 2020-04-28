Коронавирус
РИА НовостиВладимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза смертельной опасности вируса сохраняется. И это может коснуться каждого.
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Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Испания может снять все ограничения к концу июня
Испания может полностью снять карантин к концу июня, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.
Газета.Ru 12:53
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Космос
Начались работы по созданию разгонного блока «Фрегат-СБУ»
AstroNews.ru 25 апреля в 09:20
Армия и оружие
«Россия может напасть в июне», — ветеран украинской разведки
Ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал о «стратегии России по завоеванию Украины».
Rusvesna.su 07:54
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Названо число безработных в России
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 15:14
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
Общество
Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая
Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 12 мая.
ТАСС 15:30
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая
Режим самоизоляции и все сопутствующие ограничения из-за коронавируса в Подмосковье продлили до 11 мая.
Телеканал 360° 14:00
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Общество
В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться
По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.
Mockva.ru 15:33
Общество
Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 14:15
Экономика
США могут обойти Россию по экспорту пшеницы
Москва, 28 апреля 2020, 13:58 — REGNUM Ограничения на экспорт российской пшеницы могут оказаться выгодными для США и стран ЕС.
REGNUM 06:58
Политика
Владимир Путин пообещал авиационный парад в День Победы и салют
В Москве в День Победы пройдет воздушная часть парада. Об этом сообщил президент Владимир Путин в своем видеообращении к россиянам.
Каспий.Инфо 12:46
Армия и оружие
АПЛ «Вепрь» вернётся на Северный флот к июню
Атомная подводная лодка «Вепрь» завершила испытания после ремонтных работ и модернизации.
Би-порт 05:17
Общество
Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома
Sobytiya.news 14:01
Киберспорт
Видео: прохождение задания, езда на мотоцикле и сражения в утёкшем геймплее Cyberpunk 2077
Утёкший геймплей представляет собой расширенную версию публичной 15-минутной демонстрации Cyberpunk 2077, которую CD Projekt RED провела в конце августа 2019 года.
3DNews 04:36
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Музыка
Новый сезон «Голос. Дети» завершился скандалом
Победительницей седьмого сезона стала Олеся Казаченко из Ногинска. Однако зрители уверены, что победить должна была Софья Туманова.
Слово и Дело 26 апреля в 03:13
Авто
В России появился полноприводный Skoda Karoq
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня 03:49
Политика
Владимир Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом
«Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период», – уточнил Дмитрий Песков.
ГТРК Кострома 06:28
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37