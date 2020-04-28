Коронавирус
РИА НовостиВладимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза смертельной опасности вируса сохраняется. И это может коснуться каждого.
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С начала карантина количество исследований на коронавирус в регионе увеличилось в пять раз
Администрация Краснодарского края12:16
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
В Калининграде продлили режим изоляции до 11 мая
Калининград, 28 апреля 2020, 19:57 — REGNUM По итогам совещания у президента, которое состоялось сегодня, 28 апреля, власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно.
REGNUM 12:57
Армия и оружие
На юге России 1200 военных задействовали в дезинфекции объектов
Порядка 1200 военнослужащих подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа принимают участие в мероприятиях по дезинфекции объектов на юге России.
RT на русском 18:31
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия 16:50
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Политика
Владимир Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Владимир Путин объявил 6,7,8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.
Городские новости (г. Ярославль) 10:53
Политика
В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию
Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 12:01
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась «школьным весом»
Экспресс газета 14:36
Космос
На МКС начали разгрузку корабля «Прогресс МС-14»
Москва, 26 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Члены долговременной экспедиции Международной космической станции приступили к разгрузке корабля «Прогресс МС-14», сообщил космонавт Иван Вагнер в социальной сети Twitter.
REGNUM 26 апреля в 01:14
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Киберспорт
Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2
28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
По его данным, у 73% пользователей возникли сбои при работе сайта. Также 14% заявили о проблемах с мобильным приложением Twitter для iOS.
RT на русском 17:31
Кино
К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
В России 5 крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу.
Мой Брянск 09:15
Политика
Путин предложил разработать новый план поддержки населения
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также масштабный план восстановления экономики.
Моя Москва.онлайн 12:02
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Политика
Путин напомнил пример Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
В контексте пандемии коронавируса COVID-19 часто предлагается думать, прежде всего, о спасении экономики, о материальном благополучии, но для россиян этот выбор неприемлемым.
Evo-rus.com 15:42
Общество
Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Футбол
Во Франции досрочно завершен чемпионат страны по футболу
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер страны Эдуар Филипп.
BFM.ru 14:36
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57