СОВАВладимир Путин выступит на ПМЭФ-202217 июня 2022 года ожидается выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).ТАССНачало выступления Путина было запланировано на 14:00 мск.ПрофильМодератором мероприятия выступит главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Российская газетаЗначительную часть своего выступления Путин также посвятит тем задачам, которые сегодня стоят перед Россией.Российская газетаЧитать далееСвернутьТелеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургКомсомольская правдаРоссийская газетаBFM-НовосибирскВечерний Санкт-ПетербургСиб.фмНевские НовостиAtas.infoФАНГТРК ВяткаПрофильГазета MetroРЕН ТВИзвестияМаяк (г. Сосновый Бор)Подробнее о событииПутин выступает на ПМЭФ-2022: видеотрансляцияФонтанка.Ру08:14Где и во сколько смотреть прямую трансляцию выступления Путина на ПМЭФ-2022Невские Новости07:31Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляцияКомсомольская правда18:00О чем говорил Владимир Путин на пленарных заседаниях ПМЭФТАСС05:03Центральным событием сегодняшнего дня ПМЭФ-2022 станет речь Владимира ПутинаТелеканал Санкт-Петербург01:15Выступление Владимира Путина на ПМЭФ. Прямая трансляцияАргументы и Факты08:18Кто и во сколько выступит на ПМЭФ 2022 года — программа мероприятийИзвестия14 июня в 17:30Показать ещёОценить450Поделиться