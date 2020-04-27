Коронавирус
Российская газетаВладимир Путин выступит с обращением 9 мая
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Телеканалы уже опубликовали программу, из которой следует, что в 10.00 будет транслироваться обращение Владимира Путина.
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Президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новости14:12
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