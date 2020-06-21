Политика
Владивосток-НовостиВладимир Путин выступит с обращением к нации
Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
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Политика
Медведчук заявил, что Киев препятствует посещению парада Победы
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на своей странице в Twitter заявил, что украинские власти препятствуют посещению делегацией депутатов парада Победы в Москве.
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество
Путин объявил о введении прогрессивного налога на доходы для богачей
По словам российского лидера, с 1 января следующего ставка налога для россиян с доходом более пяти миллионов рублей в год ставка налога поднимется с 13 до 15%.
Труд вчера в 11:30
Политика
В Чите механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34
Легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34 возглавил механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в городе Чита Забайкальского края, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
РИА Новости 01:30
Общество
Где взять деньги на детей: список всех пособий, которые пообещал Путин
Единовременная выплата на детей от 0 до 16 лет Еще раз по 10 тысяч рублей 23 июня Владимир Путин заявил, что семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции.
НГС55 01:41
Игры
Activision анонсировала Crash Bandicoot 4
Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
News.ru 22 июня в 11:28
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
В США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию.
РБК вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Общество
Ученый заявил, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года
Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань спрогнозировал окончание пандемии коронавируса нового типа COVID-19 до весны 2021 года.
Газета.Ru вчера в 12:08
Политика
Bloomberg: Индия намерена ускорить поставки С-400 из РФ
Из-за обострения ситуации между Китаем и Индией и ухудшения отношений, власти Нью-Дели хотят ускорить вопрос поставок С-400 из Российской Федерации, а также обсудить возможность закупки истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ.
RuNews24.ru вчера в 10:18
Общество
В Кузбассе скончался девятый пациент с коронавирусом
В больнице Кузбасса умер 70-летний мужчина из Прокопьевска, которому был поставлен диагноз «коронавирус».
Evo-rus.com 01:22
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
Футбол
«Сельта» предложила за Смолова шесть миллионов евро
Руководство испанского футбольного клуба "Сельта" предложило московскому "Локомотиву" шесть миллионов евро за нападающего Федора Смолова.
Российская газета 01:29
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Политика
Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM вчера в 12:09
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru вчера в 14:49
Происшествия
Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки
Историк Олег Соколов устроил вечеринку после убийства Анастасии Ещенко.
Рамблер вчера в 14:05
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Вечером 23 июня сообщалось, что военные Сирии отразили воздушные атаки в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли двое сирийских военнослужащих.
Известия вчера в 18:15
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Кино
Apple показала тизер сериала «Основания» по романам Айзека Азимова
iReactor 22 июня в 23:52
Армия и оружие
Российские средства ПВО сбили два дрона боевиков вблизи базы Хмеймим
Средства противовоздушной обороны России и Сирии 22 июня сбили два беспилотных летательных аппарата боевиков в окрестностях авиабазы Хмеймим.
Военное дело 01:09
Общество
В Саратовской области открывают пляжи и фитнес-центры
Четвертая Власть вчера в 11:14
Авто
Mercedes и NVIDIA вместе создадут автономный автомобиль
Немецкая автокомпания Mercedes-Benz и американская фирма Nvidia заявили о том, что в рамках сотрудничества произведут вычислительную платформу нового поколения, которая ляжет в основу беспилотника.
SpeedMe вчера в 23:06
Здоровье
В Кузбассе выздоровели 42% заболевших коронавирусом
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от коронавируса в регионах Сибирского федерального округа.
Газета Кемерова вчера в 06:50
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл вчера в 07:20
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан 22 июня в 09:19
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46