Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".

Политика Медведчук заявил, что Киев препятствует посещению парада Победы Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на своей странице в Twitter заявил, что украинские власти препятствуют посещению делегацией депутатов парада Победы в Москве. 2

Общество Путин объявил о введении прогрессивного налога на доходы для богачей По словам российского лидера, с 1 января следующего ставка налога для россиян с доходом более пяти миллионов рублей в год ставка налога поднимется с 13 до 15%. 2,5K

Политика В Чите механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34 Легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34 возглавил механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в городе Чита Забайкальского края, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Игры Activision анонсировала Crash Bandicoot 4 Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time. 8

Политика Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму. 2,2K

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 62

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Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 4,4K

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Здоровье В Кузбассе выздоровели 42% заболевших коронавирусом Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от коронавируса в регионах Сибирского федерального округа. 2

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