Политика

РИА НовостиРИА НовостиВладимир Путин выступит с обращением к россиянам

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад. Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.
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с чего всё началось

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости05:40

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Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

РИА Новости05:40

Владимир Путин подготовил новое обращение к россиянам. Оно состоится уже сегодня

Фонтанка.Ру05:24

Путин может выступить с обращением к нации перед голосованием по поправкам в Конституцию

Государственные Вести27 июня в 07:36

Песков анонсировал обращение Путина к россиянам накануне 1 июля

Ведомости05:15

Путин обратится к россиянам перед последним днем голосования по поправкам

РБК05:15

Путин 30 июня обратится к россиянам в преддверии основного дня голосования по конституции

ТАСС05:37

Сегодня Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Спорт-Экспресс05:21
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,4K
Общество

«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год

"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
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Гаджеты

Первые тесты Ryzen 5 3600XT: AMD догнала Intel Core i5-10400

Напомним, что рекомендуемая цена процессора AMD Ryzen 5 3600XT составляет $249, Intel оценила свой Core i5-10400 в $182.
3DNews 09:26
Политика

Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
546
Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:43
1
Экономика

Аналитики Sohu высоко оценили маневр России с госдолгом США

Эксперты китайского издания Sohu объяснили решение повысить вовлеченность Москвы в госдолг США, несмотря на активную дедолларизацию.
NewInform 09:01
17
Происшествия

Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке

Lenta.ru 05:58
1,1K
Наука

У китовых акул нашли зубы на глазах

Дермальные зубчики, которыми покрыты глаза китовых акул, на самом деле представляют собой зубы.
Planet Today 08:43
Общество

В Карелии отменили изоляцию для приезжих из других регионов России

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об отмене двухнедельной изоляции для приезжих из других регионов России.
Известия 09:49
8
Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс вчера в 04:13
11
Политика

МИД Турции обвиняет Францию в попытках усилить позиции России в Ливии

"НАТО видит в России угрозу, а Франция своими действиями пытается усилить влияние и присутствие России в Ливии", – заявил Чавушоглу.
Газета.Ru 08:58
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Общество

В Подмосковье с 6 июля открываются детские сады

Красногорск, 30 июня 2020, 13:08 — REGNUM Детские сады Московской области возобновят работу с 6 июля.
REGNUM 06:08
17
Наука

Ученые выяснили, почему сложнее похудеть с возрастом

Goroday.ru 05:41
2
Здоровье

Онищенко призвал не паниковать из-за ускорения коронавируса

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что нет необходимости паниковать из-за новостей об ускорении коронавируса.
Москва 24 06:44
Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
93
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
1,1K
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
286
Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

REGNUM 08:30
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Происшествия

В Воронеже бизнесмена отправили в СИЗО за взятку в 1,5 млн

Ленинский райсуд Воронежа избрал в отношении подозреваемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) директора ООО «Недвижимость и кредит» Николая Бойко меру пресечения в виде заключения под стражу.
Обозреватель Врн 08:34
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
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Шоу-бизнес

Экс-возлюбленные Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип

Отличная новость для поклонников бывших возлюбленных Егора Крида и Нюши: артисты выпустили совместный трек под названием «Mr. & Ms. Smith» и клип на него.
Wday.ru 07:30
4
Авто

Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%

В Японии обвалились цены на вторичном авторынке на беспрецедентные 40%, сообщает местное аналитическое агентство Kobunsha Co. Ltd. По итогам майских продаж выяснилось, что подержанные автомобили в Японии подешевели на 40% по сравнению с маем 2019 года.
Letnews.ru 03:07
6
Общество

Севастополь оказался на последнем месте по доступности жилья в стране

"В самом выигрышном положении оказалось население Магаданской области — чтобы улучшить жилищные условия, ему необходимо затянуть пояса всего на 1,6 лет, а жителям Севастополя понадобится для этого целых 15,5 лет", - отмечают специалисты.
РИА Новости Крым вчера в 02:30
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Политика

В «Слуге народа» пригрозили исключениями за «другой взгляд» на Россию

Замглавы пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в случае, если их депутаты системно будут выступать за "другой взгляд" на отношения с Россией, то они могут быть исключены из состава фракции.
РИА Новости 09:11
Шоу-бизнес

Худрук МХАТа призвал поставить Михаила Ефремова на место

Эдуард Бояков, являющийся художественным руководителем МХАТа, отреагировал на ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов.
CT news 07:23
117
Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
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Происшествия

Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки

РИА Новости 08:52
1
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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