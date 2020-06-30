Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад. Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.

Гаджеты Первые тесты Ryzen 5 3600XT: AMD догнала Intel Core i5-10400 Напомним, что рекомендуемая цена процессора AMD Ryzen 5 3600XT составляет $249, Intel оценила свой Core i5-10400 в $182.

Политика Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 1

Наука У китовых акул нашли зубы на глазах Дермальные зубчики, которыми покрыты глаза китовых акул, на самом деле представляют собой зубы.

Политика МИД Турции обвиняет Францию в попытках усилить позиции России в Ливии "НАТО видит в России угрозу, а Франция своими действиями пытается усилить влияние и присутствие России в Ливии", – заявил Чавушоглу.

Здоровье Онищенко призвал не паниковать из-за ускорения коронавируса Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что нет необходимости паниковать из-за новостей об ускорении коронавируса.

Культура Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. 286

Происшествия В Воронеже бизнесмена отправили в СИЗО за взятку в 1,5 млн Ленинский райсуд Воронежа избрал в отношении подозреваемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) директора ООО «Недвижимость и кредит» Николая Бойко меру пресечения в виде заключения под стражу.

Политика Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом. 636

Шоу-бизнес Экс-возлюбленные Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип Отличная новость для поклонников бывших возлюбленных Егора Крида и Нюши: артисты выпустили совместный трек под названием «Mr. & Ms. Smith» и клип на него. 4

Авто Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40% В Японии обвалились цены на вторичном авторынке на беспрецедентные 40%, сообщает местное аналитическое агентство Kobunsha Co. Ltd. По итогам майских продаж выяснилось, что подержанные автомобили в Японии подешевели на 40% по сравнению с маем 2019 года. 6

Общество Севастополь оказался на последнем месте по доступности жилья в стране "В самом выигрышном положении оказалось население Магаданской области — чтобы улучшить жилищные условия, ему необходимо затянуть пояса всего на 1,6 лет, а жителям Севастополя понадобится для этого целых 15,5 лет", - отмечают специалисты. 231

Политика В «Слуге народа» пригрозили исключениями за «другой взгляд» на Россию Замглавы пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в случае, если их депутаты системно будут выступать за "другой взгляд" на отношения с Россией, то они могут быть исключены из состава фракции.