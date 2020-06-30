Политика
РИА НовостиВладимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад. Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.
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с чего всё началось
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.РИА Новости05:40
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Путин может выступить с обращением к нации перед голосованием по поправкам в Конституцию
Государственные Вести27 июня в 07:36
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Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
Гаджеты
Первые тесты Ryzen 5 3600XT: AMD догнала Intel Core i5-10400
Напомним, что рекомендуемая цена процессора AMD Ryzen 5 3600XT составляет $249, Intel оценила свой Core i5-10400 в $182.
3DNews 09:26
Политика
Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:43
Экономика
Аналитики Sohu высоко оценили маневр России с госдолгом США
Эксперты китайского издания Sohu объяснили решение повысить вовлеченность Москвы в госдолг США, несмотря на активную дедолларизацию.
NewInform 09:01
Наука
У китовых акул нашли зубы на глазах
Дермальные зубчики, которыми покрыты глаза китовых акул, на самом деле представляют собой зубы.
Planet Today 08:43
Общество
В Карелии отменили изоляцию для приезжих из других регионов России
Губернатор Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об отмене двухнедельной изоляции для приезжих из других регионов России.
Известия 09:49
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Политика
МИД Турции обвиняет Францию в попытках усилить позиции России в Ливии
"НАТО видит в России угрозу, а Франция своими действиями пытается усилить влияние и присутствие России в Ливии", – заявил Чавушоглу.
Газета.Ru 08:58
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
В Подмосковье с 6 июля открываются детские сады
Красногорск, 30 июня 2020, 13:08 — REGNUM Детские сады Московской области возобновят работу с 6 июля.
REGNUM 06:08
Наука
Ученые выяснили, почему сложнее похудеть с возрастом
Goroday.ru 05:41
Здоровье
Онищенко призвал не паниковать из-за ускорения коронавируса
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что нет необходимости паниковать из-за новостей об ускорении коронавируса.
Москва 24 06:44
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Происшествия
В Воронеже бизнесмена отправили в СИЗО за взятку в 1,5 млн
Ленинский райсуд Воронежа избрал в отношении подозреваемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) директора ООО «Недвижимость и кредит» Николая Бойко меру пресечения в виде заключения под стражу.
Обозреватель Врн 08:34
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленные Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип
Отличная новость для поклонников бывших возлюбленных Егора Крида и Нюши: артисты выпустили совместный трек под названием «Mr. & Ms. Smith» и клип на него.
Wday.ru 07:30
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
В Японии обвалились цены на вторичном авторынке на беспрецедентные 40%, сообщает местное аналитическое агентство Kobunsha Co. Ltd. По итогам майских продаж выяснилось, что подержанные автомобили в Японии подешевели на 40% по сравнению с маем 2019 года.
Letnews.ru 03:07
Общество
Севастополь оказался на последнем месте по доступности жилья в стране
"В самом выигрышном положении оказалось население Магаданской области — чтобы улучшить жилищные условия, ему необходимо затянуть пояса всего на 1,6 лет, а жителям Севастополя понадобится для этого целых 15,5 лет", - отмечают специалисты.
РИА Новости Крым вчера в 02:30
Политика
В «Слуге народа» пригрозили исключениями за «другой взгляд» на Россию
Замглавы пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в случае, если их депутаты системно будут выступать за "другой взгляд" на отношения с Россией, то они могут быть исключены из состава фракции.
РИА Новости 09:11
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа призвал поставить Михаила Ефремова на место
Эдуард Бояков, являющийся художественным руководителем МХАТа, отреагировал на ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов.
CT news 07:23
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Происшествия
Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки
РИА Новости 08:52
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27