Как сообщают «Известия», Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам. Выступление пройдет 11 мая во второй половине дня. Владимир Путин расскажет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах поддержки экономики и граждан Российской Федерации.

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

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