Политика

Тверские ведомостиТверские ведомостиВладимир Путин выступит с обращением к россиянам

Как сообщают «Известия», Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам. Выступление пройдет 11 мая во второй половине дня. Владимир Путин расскажет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах поддержки экономики и граждан Российской Федерации.
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Обращение Путина к россиянам. Трансляция

Известия09:10

Путин снова обратится к россиянам

РИА Новости05:45

Кремль анонсировал новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом

РБК06:19

Путин выступит с обращением к россиянам в начале совещания по коронавирусу

ТАСС06:04

Путин в понедельник выступит с обращением к гражданам

Интерфакс05:47

Путин о перспективах снятия ограничений из-за коронавируса

RT на русском09:10

Путин 11 мая выступит с обращением к россиянам

Спорт-Экспресс05:57
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Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
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Гаджеты

Новая видеокарта Intel DG1 получила 768 ядер вычисления

Было установлено, что новинка включает в себя 96 исполнительных блоков, что указывает на наличие 768 вычислительных ядер.
iReactor 09 мая в 23:30
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Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
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Технологии

Ericsson повышает прогноз числа абонентов 5G из-за пандемии

Компания Ericsson повысила прогноз числа абонентов сетей 5G.
iXBT.com 04:43
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
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Общество

В Петербурге ввели масочный режим

Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец вчера в 05:31
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Политика

Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
РИА Новости 04:34
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Общество

Китай готовится к распродаже государственного долга США

Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ вчера в 08:47
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Кино

Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform вчера в 22:12
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Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
1,5K
Технологии

Цена Xbox Series X может оказаться ниже, чем ожидалось ранее

Microsoft запустит производство игровой консоли Xbox Series X согласно плану. Цена новинки может оказаться ниже, чем ожидалось ранее.
Актуальные Новости вчера в 14:15
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
1,1K
Экономика

Объем промышленного производства в Италии снизился на 29%

Турин, Италия, 11 мая 2020, 13:35 — REGNUM В марте 2020 года объем промышленного производства в Италии снизился на 29,3% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в национальной службе статистики Istat в понедельник, 11 мая.
REGNUM 06:35
Армия и оружие

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
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Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
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Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
7,5K
Общество

Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
2,4K
Общество

Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
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Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса

Из 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону зарегистрировано 24.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:53
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Армия и оружие

Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной

Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной.
Военное обозрение вчера в 08:30
2
Здоровье

Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
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Общество

Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей

Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
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Шоу-бизнес

Стало известно, где поселились в США принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи поселились в США на вилле стоимостью 14,5 миллиона фунтов стерлингов, принадлежащей 50-летнему голливудскому магнату Тайлеру Перри, сообщает Daily Mail.
Пятый канал 08 мая в 22:35
1
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Происшествия

В сети появился фильм о крушении самолёта АН-148 «Москва — Орск»

Orsk.ru 04:15
Авто

АвтоВАЗ в очередной раз повысил цены на автомобили Lada

Рост цен в среднем составил 6-10 тысяч рублей, то есть примерно 1%. Так, самая доступная модель - седан Lada Granta, в базовой версии теперь стоит 465 900 рублей (+ 5 000 рублей).
За рулем Кубань вчера в 15:53
317
Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
65
Происшествия

Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве

Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM вчера в 16:26
52
Общество

Коронавирус выявили в новых районах Самарской области

Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
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