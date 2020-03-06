На встрече с представителями общественности в Иванове глава государства сказал, что благодарен людям за доверие и поддержку, без которых было бы невозможно работать с двухтысячных годов. Кроме того, Владимир Путин прокомментировал возможность возглавить Госсовет.

Владимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

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