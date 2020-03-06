Политика
Говорит МоскваВладимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России
На встрече с представителями общественности в Иванове глава государства сказал, что благодарен людям за доверие и поддержку, без которых было бы невозможно работать с двухтысячных годов. Кроме того, Владимир Путин прокомментировал возможность возглавить Госсовет.
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Здоровье
Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей в Москве из-за ошибок
Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Д. Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями, сообщает РБК, ссылаясь на главу НМИЦ Александра Румянцева.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Марсоход носит название Perseverance, что в переводе на русский язык означает «настойчивость».
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Общество
У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак
Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии».
Экономика
38 банков могут закрыться в России
Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа Covid-19.
Экономика
«Тинькофф» опроверг слухи о ребрендинге
Представитель банка уверяет, что речь об этом не идет, а товарный знак регистрируется, поскольку банк планирует развивать концепцию AI-банкинга (AI – artificial intelligence, искусственный интеллект) в рамках экосистемы «Тинькофф».
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Игры
Объявлена дата выхода Ghost of Tsushima
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Космос
Марсоход Curiosity заснял самую детальную панораму Марса
Ровер Curiosity прислал детальную панораму Марса в самом высоком разрешении.
Футбол
Самедов: «Хотел закончить карьеру в „Спартаке“»
Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в "Спартаке", но у меня не было такой возможности.
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Футбол
Команды Серии А потеряют €28,6 млн из-за матчей без зрителей
Команды итальянской Серии А понесут убытки из-за необходимости проводить матчи без зрителей.
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой
15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
"Газпром" снизил цену на газ для Болгарии на 40%. Премьер-министр республики Бойко Борисов назвал это "символическим подарком".
Общество
Украина ограничила пропуск на границе с ДНР и ЛНР из-за коронавируса
По приказу командующего ООС все лица, пересекающие границу со стороны ДНР и ЛНР будут проверены на наличие симптомов поражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.