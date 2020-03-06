Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВладимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

На встрече с представителями общественности в Иванове глава государства сказал, что благодарен людям за доверие и поддержку, без которых было бы невозможно работать с двухтысячных годов. Кроме того, Владимир Путин прокомментировал возможность возглавить Госсовет.
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Путин: сейчас важнее стабильность, а не сменяемость власти

Коммерсантъ09:13

«Когда (…) тогда нужно будет обеспечить сменяемость власти». Путин рассказал, почему не готов к двоевластию

Фонтанка.Ру12:05

Путин заявил о необходимости обеспечить сменяемость власти в России

РБК09:25

Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

РИА Новости09:22

Владимир Путин заявил, что России сейчас важнее стабильность, а не сменяемость власти

Эхо Москвы14:00

Путин высказался о сменяемости власти в России

Lenta.ru08:57

Путин выступил против отмены ограничения числа президентских сроков

Известия08:54
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Здоровье

Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей в Москве из-за ошибок

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Д. Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями, сообщает РБК, ссылаясь на главу НМИЦ Александра Румянцева.
Новые Известия 04:57
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия 14:49
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Марсоход носит название Perseverance, что в переводе на русский язык означает «настойчивость».
Ридус вчера в 16:38
Футбол

Фанаты «Зенита» раскритиковали руководство клуба после драки в Грозном

News.ru 08:12
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Газета.Ru 13:30
Политика

Итогом встречи Путина и Эрдогана стало прекращение огня в Идлибе

NewInform 09:08
Общество

У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак

Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии».
REGNUM 09:46
Экономика

38 банков могут закрыться в России

Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".
Газета.Ru 07:10
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем вчера в 09:03
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа Covid-19.
Страна Советов on-line 09:48
Экономика

«Тинькофф» опроверг слухи о ребрендинге

Представитель банка уверяет, что речь об этом не идет, а товарный знак регистрируется, поскольку банк планирует развивать концепцию AI-банкинга (AI – artificial intelligence, искусственный интеллект) в рамках экосистемы «Тинькофф».
Ведомости 13:10
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Кавказский узел 04:34
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Игры

Объявлена дата выхода Ghost of Tsushima

Inc-news.ru 13:16
Единоборства

Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
РБК 13:28
Общество

Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран

Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Ведомости 07:38
Космос

Марсоход Curiosity заснял самую детальную панораму Марса

Ровер Curiosity прислал детальную панораму Марса в самом высоком разрешении.
Портал Поиск вчера в 05:09
Футбол

Самедов: «Хотел закончить карьеру в „Спартаке“»

Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в "Спартаке", но у меня не было такой возможности.
Sport.ru 12:15
Фигурное катание

Мозалёв стал чемпионом мира среди юниоров, Гуменник завоевал бронзу

Матч ТВ 15:30
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Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ 15:34
Политика

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости 14:10
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:32
Футбол

Команды Серии А потеряют €28,6 млн из-за матчей без зрителей

Команды итальянской Серии А понесут убытки из-за необходимости проводить матчи без зрителей.
Sport24.ru 14:48
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой

15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Подмосковье Сегодня 04 марта в 13:45
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СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

"Газпром" снизил цену на газ для Болгарии на 40%. Премьер-министр республики Бойко Борисов назвал это "символическим подарком".
Piter.tv 04 марта в 03:19
Общество

Украина ограничила пропуск на границе с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

По приказу командующего ООС все лица, пересекающие границу со стороны ДНР и ЛНР будут проверены на наличие симптомов поражения коронавирусной инфекцией.
Красная весна 13:24
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
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