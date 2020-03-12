Экономика

ИзвестияИзвестияПутин рассказал об изменениях структуры малого бизнеса

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что в стране изменилась структура малого бизнеса. По словам президента, сейчас в России бизнес начал работать так, что «возле крупных компаний» работает много маленьких предприятий.
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Путин рассказал об изменениях в малом бизнесе

РЕН ТВ04:09

Путин заявил, что малый бизнес в России — это не только киоски и палатки

Life.ru03:59

Путин: малый бизнес в России проделал путь от киосков и палаток до высоких технологий

ТАСС02:41

Путин рассказал о перекосах в экономике России 2000-х годов

Красная весна03:21

Путин считает, что малый бизнес стал более высокотехнологичным

REGNUM03:01

Путин рассказал об изменениях структуры малого бизнеса

Известия02:41

Путин: малый бизнес прошёл путь от киосков до высоких технологий

News.ru03:27
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Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Культура

Шоу «На самом деле» на Первом выйдет с новым ведущим

Личность ведущего шоу «На самом деле», который сменит Дмитрия Шепелева, раскроют на Первом канале 10 марта, говорится в анонсе проекта.
Sibnet Новости 09 марта в 19:46
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки во Францию, Испанию, Германию, Италию и обратно из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Известия вчера в 18:14
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
ТАСС 03:20
Политика

Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Lenta.ru 07:00
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
ТАСС 04:55
Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Киберспорт

Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Территория новостей 10 марта в 06:49
Политика

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Коммерсантъ 06:40
Энергетика

Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
РИА Новости 04:57
Гаджеты

Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока

Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Народные новости 03:03
Футбол

ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ

Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
Газета.Ru 07:03
Футбол

«Спартак» не будет продавать билеты на ближайший матч чемпионата России

Московский "Спартак" принял решение не продавать билеты на матч 22-го тура чемпионата России против "Уфы" из-за указа властей столицы, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:44
Общество

В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом, зафиксирован в Польше, сообщил журналистам представитель городской администрации Познани.
РИА Новости 07:32
Футбол

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.
Газета.Ru 07:12
Общество

ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу

Ранее гендиректор ВОЗ Гебреисус говорил, объявлять пандемию по коронавирусу рано, а ресурс агрессивной борьбы по сдерживанию вируса пока не исчерпан.
Интермонитор.ру вчера в 20:37
Футбол

«Манчестер Сити» готов ввязаться в борьбу за Кейна

«Манчестер Сити» готов побороться за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 06:55
Политика

Зампреда Коми Константина Лазарева освободили от должности

Зампреда Коми и министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константина Лазарева освободили от должности с 20 марта.
КП - Сыктывкар 07:36
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Экономика

Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
RT на русском 04:47
Энергетика

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян. Страна прекращает оформление виз по прибытию путешественниками.
Piter.tv вчера в 05:14
Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:54
Общество

Глава Чусового написал заявление в полицию из-за оскорбления в соцсети

Глава Чусовского городского округа Сергей Белов написал заявление в полицию.
Новости Перми 04:05
Общество

В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Эхо Москвы вчера в 01:05
Политика

МИД Польши признал основную роль СССР в победе над фашизмом

В победе над фашизмом ведущую роль сыграл Советский Союз, признал глава польского МИДа Яцек Чапутович в интервью изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.
Газета.Ru вчера в 17:21
Общество

В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

По словам Галича, с начала эпидемии проверку на коронавирус в стране прошли более 2 тысяч человек, 392 жителя врачи наблюдают до сих пор.
Городовой 06:27
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным

В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
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