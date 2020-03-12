Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что в стране изменилась структура малого бизнеса. По словам президента, сейчас в России бизнес начал работать так, что «возле крупных компаний» работает много маленьких предприятий.

Происшествия ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.

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