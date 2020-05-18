Экономика
РБКСын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России
Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко.
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Политика
МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба
Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
РИА Новости 06:46
Происшествия
Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу
В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс вчера в 10:41
Технологии
Игровой движок Unreal Engine 5 предлагает две новые технологии
Nanite - технология виртуализированной геометрии, которая позволяет разработчикам использовать качественные модели в играх.
Megaobzor.com 15 мая в 10:53
Общество
Расследование RT подтвердило финансовые трудности Чичваркина
Бизнесмен Евгений Чичваркин столкнулся с серьезными финансовыми трудностями: он заложил свое имущество, а принадлежащий ему "Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства" ликвидируется с февраля 2020 года.
Экономика сегодня 06:05
Общество
Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенних из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 06:05
Общество
На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников
На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 05:08
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Авто
Jaguar I-Pace первым из электромобилей подешевел после отмены пошлин
Jaguar I-Pace 4 мая вступили в силу новые правила импорта новых и подержанных электромобилей в Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению.
CARscope.ru 15 мая в 06:51
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
Происшествия
В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки
В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
РБК 05:16
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
RuNews24.ru 01:42
Политика
Путин рассказал о наличии уникальных видов оружия в России
Российский лидер подчеркнул, что страна имеет уникальные технологии благодаря профессиональным представителям фундаментальной науки, научных школ и инженерных организаций.
RuNews24.ru 16 мая в 09:58
Общество
Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
Общество
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 05:09
Здоровье
В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом
В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края.
ПензаСМИ 02:59
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса
В Минздраве России предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:52
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Экономика
В Башкирии рассказали о втором пакете мер по поддержке экономики
Уфа, 18 мая 2020, 13:44 — REGNUM 38 мер вошли во второй пакет поддержки экономики Башкирии.
REGNUM 06:44
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Политика
Назван лучший президент в истории Украины
Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости.
Lenta.ru 05:04
Футбол
У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Чемпионат 07:08
Кино
Во втором сезоне The Witcher появится новый ведьмак
Создатели сериала The Wітснеr ввели во второй сезон нового персонажа, которого не было ни в книгах Анджея Сапковского, ни в играх по вселенной.
iReactor 05:12
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Соболевым
"Спартак" выкупил у самарских "Крыльев Советов" права на форварда Александра Соболева и подписал с ним долгосрочный контракт, сообщается в микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 05:14
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском вчера в 06:09
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57