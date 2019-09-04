с чего всё началось

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории. Он отметил, что нынешняя власть ведет страну "путем России девяностых", и это негативно влияет на экономику многих регионов.

Политика Глава Минздрава Скворцова проведет прямую линию с россиянами Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова намерена провести прямую линию с россиянами.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов может провести бой в России 7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье.

Кино Главные премьеры недели в России по версии «Газеты.Ru» "Работа без авторства" (" Werk ohne Autor"); Флориан Хенкель фон Доннерсмарк Спустя год после мировой премьеры в России стартует показ немецкой картины "Работа без авторства".

Общество Греф предложил избавиться от экзаменов Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Происшествия На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".

Политика Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным» Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.

Хоккей «Трактор» потерпел поражение от СКА в овертайме Челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил петербургскому СКА во встрече регулярного чемпионата КХЛ, матч закончился со счётом 3:4 ОТ.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Политика Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.

Политика Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах Токио сделает Москве представление после того, как Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Авто Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.

Армия и оружие Спутник зафиксировал развернутые С-400 в Турции Спутник сделал подтверждающие снимки, которые опубликовала израильская компания ISI в Twitter-аккаунте.

Экономика Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.

Экономика Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Политика Собчак в Киеве рассказала, чей Крым По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".

Происшествия В Сахалинской области произошли два землетрясения магнитудой до 5,6 Сейсмологи зафиксировали в четверг днем рядом с островом Симушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой до 5,6. Одно из них ощутили жители острова Итуруп (Большая Курильская гряда), сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Политика Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17 Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Происшествия Автомобиль на МКАД сбил четверых дорожных рабочих Легковой автомобиль сбил на 100-м километре внутренней стороны МКАД четверых дорожных рабочих.