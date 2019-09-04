Политика
Вести.RuВладимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории. Он отметил, что нынешняя власть ведет страну "путем России девяностых", и это негативно влияет на экономику многих регионов.
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с чего всё началось
Выступая в эфире канала "Россия 1", телеведущий Владимир Соловьев высказал мнение, что действующая на Украине власть ведет страну "дорогой 90-тых". которой когда-то прошла РФ.Московский Комсомолецвчера в 16:39
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
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В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключённой в апреле 2018 года.
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Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
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