Нового руководителя коллективу сегодня представил региональный министр спорта Леонид Рапопорт. Назначение накануне было одобрено главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Вендланд должен завершить процедуру передачи спортобъекта от застройщика региональному правительству.

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