Футбол
ТагилСити.руВладимир Вендланд стал новым директором «Екатеринбург Арены»
Нового руководителя коллективу сегодня представил региональный министр спорта Леонид Рапопорт. Назначение накануне было одобрено главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Вендланд должен завершить процедуру передачи спортобъекта от застройщика региональному правительству.
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Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является «российским заказом».
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«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
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Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
Происшествия
Подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области
Бывший глава управления ГИБДД свердловской Кушвы, а ныне замначальника местного ОВД подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю женщину по пути на работу.
Политика
ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех кораблей
Три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться.
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
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Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
Гаджеты
Lenovo показала ThinkPad X1 – первый ноутбук с гибким экраном
Компания Lenovo на мероприятии Tech World в Пекине представила первый в мире портативный компьютер ThinkPad X1, оснащенный гибким дисплеем.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Авто
BMW раскрыла характеристики электрического седана i4
Серийное производство BMW i4 начнётся в 2021 году.
Общество
Россия не возобновит полеты на курорты Египта в 2019 году
Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом прекратилось в 2015 году после катастрофы самолета Airbus A321.
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Общество
Шишкова и Решетова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова приняли участие в совместных съемках для известного бренда косметики.
Игры
Valve может анонсировать новую часть Half-Life до конца 2019 года
Авто
Автомобили УАЗ в 2020 году получат новый турбодвигатель
Ульяновский автозавод в 2020 году планирует начать установку на автомобили нового турбомотора мощностью 180 л.с. Об этом сообщил гендиректор предприятия Адиль Ширинов, добавив, что двигатель сейчас находится на стендовых испытаниях.
Футбол
Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим
Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Кино
Фильм «Джокер» собрал в прокате $1 млрд
Как пишет «Газета.ру», в России фильм заработал больше 1 млрд рублей.