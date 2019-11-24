Шоу-бизнес
Газета.RuВладимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
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У таких артистов, как Ротару, не бывает возраста, но она всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось.
с чего всё началось
Винокур назвал «глупостью неимеверной» мнение о том, что Ротару, которая планирует возобновить концерты в России, нужно встречать пустыми зрительными залами.Национальная служба новостейвчера в 03:26
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Владимир Винокур поддержал Софию Ротару и назвал ее «артистом вне политики»
Актуальные Новостивчера в 05:18
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