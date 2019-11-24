Шоу-бизнес
РИА Новости КрымВинокур высказал свое мнение о концертах Ротару в России
Народный артист РСФСР Владимир Винокур выступил против бойкота Софии Ротару в связи с ее планами вернуться на российскую сцену.
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Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда.
— Владимир Винокур, певецДни.ру 06:25
с чего всё началось
Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН ответил сенатору Валерию Рязанскому, почему российские концерты певицы Софии Ротару нельзя оценивать с политической точки зрения.Национальная служба новостейвчера в 03:26
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Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Политика
Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Футбол
Тедеско: «Спартак» заслуживал победы в матче с «Уралом»
Считаю, мы заслуживали победы в сегодняшнем матче. Во втором тайме не понравилось также, что пропустили несколько контратак соперника.
Единоборства
Умар Нурмагомедов переходит в UFC
Умар Нурмагомедов продолжил серию побед в промоушене GFC, одолев в ходе боя в Ташкенте аргентинского спортсмена Брайана Гонсалеса.
Шоу-бизнес
Максим Галкин трогательно почтил память мамы
Максим в описание к фотографии трогательно почтил память родственницы, которой нет в живых уже около 15 лет.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Единоборства
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Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" прервал победную серию "Челси" из шести матчей в АПЛ, последний раз подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели одержать победу 22 сентября в домашней игре против "Ливерпуля" (1:2). Клуб из Манчестера одержал 55-ю победу над "Челси", всего команды провели между собой 155 матчей, лондонская команда выиграла в 61 встрече, еще 39 матчей завершились ничейным результатом.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс
В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Общество
В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии
Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Футбол
ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
Напомним, что "Фламенго" одержал победу в Кубке Либертадорес, обыграв в финале "Ривер Плейт" со счетом 2:1.
Армия и оружие
История Победы: 75 лет назад советские войска освободили Прибалтику
Ровно 75 лет назад закончилась Прибалтийская наступательная операция. Советские войска освободили от нацистов Латвию, Литву и Эстонию.
Общество
Диетолог назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника
Британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника.
Хоккей
Ничушкин забил впервые за 91 матч в НХЛ
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
Неизвестный ранее малый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, приближается к Земле, сообщается на сайте «Роскосмоса».
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Здоровье
Кардиолог рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
По словам врача-кардиолога, 1 чашка кофе в долгосрочной перспективе может оказать на организм положительное влияние.