Шоу-бизнес
Газета.RuВладимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
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Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда.
— Владимир Винокур, певецДни.ру 06:25
с чего всё началось
Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН ответил сенатору Валерию Рязанскому, почему российские концерты певицы Софии Ротару нельзя оценивать с политической точки зрения.Национальная служба новостейвчера в 03:26
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Владимир Винокур поддержал Софию Ротару и назвал ее «артистом вне политики»
Актуальные Новостивчера в 05:18
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Политика
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Происшествия
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Общество
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Шоу-бизнес
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Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Футбол
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Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
Происшествия
На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямальском районе ЯНАО, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
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Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Футбол
Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»
Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
Общество
Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки
Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья 24 ноября и с утра понедельника, 25 ноября.
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Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Музыка
Coldplay выпустили альбом Everyday Life
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В Смоленской области в этом году выявили ВИЧ-инфекцию у 259 человек
Как сообщили в Смоленском центре профилактики и борьбы со СПИД, по итогам 10-ти месяцев текущего года на ВИЧ-инфекцию протестировано 194.222 смолян – 20,6% населения области.