Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН ответил сенатору Валерию Рязанскому, почему российские концерты певицы Софии Ротару нельзя оценивать с политической точки зрения.

с чего всё началось

Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.

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