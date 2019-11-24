Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuВладимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
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Владимир Винокур
Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда.
— Владимир Винокур, певецДни.ру 06:25
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София Ротару
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Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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