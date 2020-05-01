Коронавирус
КоммерсантъГлава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении и. о. председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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с чего всё началось
Якушев ранее в пятницу отметил, что сам принял решение о госпитализации и будет проходить лечение под присмотром врачей в одной из московских больниц. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Никита Стасишин.Известиявчера в 15:37
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Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости 30 апреля в 16:33
Общество
Собянин оценил в 2% долю заболевших коронавирусом москвичей
Около 2% населения Москвы больны новой коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:13
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева госпитализирована с высокой температурой
Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на повышенную температуру и кашель. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:13
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК вчера в 16:09
Политика
У Мишустина подтвердился коронавирус
На 30 апреля, четверг, в России выявлено более 106 000 заболевших коронавирусом, умерли — 1073 человека, а выздоровели — 11600 человек.
ГЛАС.RU 30 апреля в 14:09
Общество
Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
Здоровье
Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом
Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз
66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru вчера в 11:31
Общество
У телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
Shraibikus News вчера в 04:39
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Общество
Стало известно, как почта России будет работать в майские праздники
Отмечено, что 2,3,6,7 и 10 мая отделения почты России будут работать по установленному графику, а доставка пенсий будет осуществляться в штатном режиме, сообщает пресс-служба УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России».
Газета Йошкар-Ола вчера в 04:43
Политика
Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев
Russkie.org вчера в 05:04
Происшествия
В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19
Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru вчера в 02:21
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 19:45