Политика

Русская ПланетаРусская ПланетаВладимир Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины

Глава Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Как передает «Коммерсант», Алексею Данилову 57 лет.
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