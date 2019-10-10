Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. На пресс-марафон президента Украины аккредитовали более 300 журналистов, среди которых нет представителей российских СМИ.

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