Политика

Вести.RuВести.RuВладимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»

Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. На пресс-марафон президента Украины аккредитовали более 300 журналистов, среди которых нет представителей российских СМИ.
Читать в источнике
Комментировать111

Подробнее о событии

Зеленский назвал Скабееву «очень опасной»

Взгляд.ру11:42

Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»

Вести.Ru14:15

Зеленский оценил возможность общения с российскими СМИ

RT на русском13:02

Зеленский признался, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

Комсомольская правда16:16

Зеленский назвал журналистку Скабееву «очень опасной»

Московский Комсомолец11:34

Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

РИА Новости11:22

«Очень опасно»: Зеленский ответил на приглашение Скабеевой

REGNUM11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Газета.Ru вчера в 01:25
Авто

В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Общество

Почему врачи не могут распознать признаки рака на теле человека

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач Александр Мясников, выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», отметил, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов.
REGNUM вчера в 05:48
Общество

WSJ узнала о проблемах у богатых из-за закона о недвижимости в Нью-Йорке

В Нью-Йорке вступил в силу закон, который не позволит желающим приобрести элитную недвижимость скрыть свою покупку от общественности, сообщает The Wall Street Journal.
РБК 19:51
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском 18:28
Происшествия

Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой

Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
Известия 17:12
Здоровье

Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций

Красная весна 08 октября в 15:34
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Происшествия

В МЧС назвали основную причину пожаров в жилых домах

Причиной почти каждого второго пожара в жилых домах россиян является неисправная электропроводка, возгораний домов от печного отопления вдвое меньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Радио Sputnik 20:00
Общество

Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич ответила на обвинения в анорексии

Некоторое даже подумали, что у артистки анорексия. Об этом Анна высказалась с юмором.
Вокруг ТВ 03:49
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Баварию» во втором туре Евролиги

«Армейцы» одержали вторую победу на старте регулярного чемпионата Евролиги и возглавляют турнирную таблицу вместе с французским клубом «АСВЕЛ» и мадридским «Реалом», также выигравшим оба своих матча.
News.ru 19:46
Армия и оружие

Госдеп озвучил условия введения санкций против Турции

Госдепартамент США озвучил условия, при которых могут быть введены санкции против Анкары в связи с операцией Турции на севере Сирии.
Экономика сегодня 19:46
Игры

PlayStation 5 стала доступна по предзаказу

Напомним, что официальной цены на новую приставку компания Sony не озвучила, порадовав фанатов лишь датой начала продаж — рождественские праздники 2020 года.
Ferra 13:56
Политика

Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным.
РИА Новости 09:15
Авто

До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok

СМИ обнаружили на сайте немецкого автопроизводителя объявленный в продажу на российском рынке пикап Volkswagen Amarok, который получил в качестве силовой установки 3, 0-литровый дизельный двигатель мощностью 258 л.с.
Picsnews.net 12:11
Политика

Зеленский заявил о намерениях Порошенко возглавить новый Майдан

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой бывшего лидера страны Петра Порошенко стремление возглавить новый Майдан.
ТК Звезда 05:37
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Политика

Российские пранкеры разыграли сенатора США

Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
ТАСС 19:34
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
161.ru 09:30
Происшествия

Дзержинский ЗАГС отшутился на запрос полиции о детях местного жителя

ЗАГС города Дзержинска был вынужден объясняться, почему у одного из местных жителей не имеется детей.
В Городе N 06:45
Шоу-бизнес

Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева

Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Здоровье

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Политика

Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России

Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия 13:22
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com вчера в 23:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ольга Скабеева
Российская журналистка
Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное