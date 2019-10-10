Политика

Вести.RuВести.RuВладимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»

Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. На пресс-марафон президента Украины аккредитовали более 300 журналистов, среди которых нет представителей российских СМИ.
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Зеленский назвал Скабееву «очень опасной»

Взгляд.ру11:42

«Давайте поговорим»: Скабеева ответила Зеленскому и пригласила его в Москву

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Зеленский оценил возможность общения с российскими СМИ

RT на русском13:02

Зеленский назвал журналистку Скабееву «очень опасной»

Комсомольская правда14:23

Зеленский назвал журналистку Скабееву «очень опасной»

Московский Комсомолец11:34

Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

РИА Новости11:22

«Очень опасно»: Зеленский ответил на приглашение Скабеевой

REGNUM11:19
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Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8

Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
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Россия — Шотландия 0:0 (1-й тайм)

Сборная России по футболу не сможет оформить выход на чемпионат Европы 2020 года даже в случае победы над командой Шотландии 10 октября.
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Футбол

«Зенит» может попытаться приобрести защитника «Ювентуса»

Газета.Ru 14:38
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
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Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Футбол

Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Российская газета 13:37
Авто

В Сети появилась информация о новом кроссовере Kia Seltos для России

На форуме «Киа Селтос Клуб Россия» в четверг, 10 октября, опубликована первая информация о двигателях, коробках передач и комплектациях нового компактного кроссовера Kia Seltos, который появится на российском рынке в первой половине 2020 года.
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«Джокер» вошел в топ-10 лучших фильмов всех времен по версии IMDb

ФАН 14:24
Политика

Зеленский заявил о наличии у Киева «плана Б» по Донбассу

Во время пресс-марафона лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что у киевского руководства имеется дополнительный план, касающийся урегулирования вооруженного противостояния на территории Донбасса.
Журналистская правда 11:12
Происшествия

Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
РБК 07:25
Происшествия

В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Происшествия

В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских

РБК 14:42
Происшествия

Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом

Газета.Ru 14:20
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Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 00:00
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом

Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
РБК вчера в 11:01
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

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Шоу-бизнес

Ольга Бузова пригрозила Тарасову подать в суд на раздел имущества

Ни разу после скандального развода с Дмитрием Тарасовым, который произошел в декабре 2016 года, Ольга Бузова не поднимала тему расставания в таком ключе.
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Sony подтвердила анонс PlayStation 5

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices 08 октября в 09:43
Происшествия

Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

По данным ведомства, в результате аварии погибли четыре человека, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
РБК 14:09
Спорт

Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора

«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
РБК 11:13
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
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Путин осмотрел выставку к 800-летию Нижнего Новгорода

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Звезда «Сватов» уходит из сериала

Из сериала "Сваты" уходит исполняющий роль Митяя актер Николай Добрынин, сообщает VistaNews.
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Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

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Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

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