Документ гласит, что президент и его семья заработала один миллион долларов за указанный период. В пресс-службе рассказали, что в 2019 году доходы Владимира Зеленского и членов его семьи превысили 28,6 миллиона гривен. В казну президент и его близкие заплатили налогов на сумму 3,6 миллиона гривен.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,1K

Общество МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны". 73

Космос Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС Первый в истории частный пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA. 555

Происшествия В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.

Общество Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет. 39

Общество Попова рассказала о работе над экспресс-тестом на коронавирус Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для определения наличия новой коронавирусной инфекции.

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 1,1K

Космос Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии.

Политика Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса Телеведущий из Львова Остап Дроздов в воскресенье, 31 мая, в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Республики Крым и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). 409

Общество Главные новости за выходные 30–31 мая Ракета Falcon 9 вывела Crew Dragon в космос 30 мая, а 31 корабль пристыковался к Международной космической станции.

Религия В Подмосковье разрешили посещать храмы Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время. 2

Футбол ПСЖ объявил о выкупе контракта Икарди Зарплата Икарди составит 8 миллионов евро в год. Сезон 2019-2020 Икарди проводил в ПСЖ на правах аренды.

Политика Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза. 342

Политика Байден оказался популярнее Трампа Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден оказался популярнее своего оппонента, действующего американского лидера Дональда Трампа. 2

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,6K

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 43