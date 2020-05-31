Экономика
Актуальные НовостиВладимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Документ гласит, что президент и его семья заработала один миллион долларов за указанный период. В пресс-службе рассказали, что в 2019 году доходы Владимира Зеленского и членов его семьи превысили 28,6 миллиона гривен. В казну президент и его близкие заплатили налогов на сумму 3,6 миллиона гривен.
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Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — «лоховской» доход
Комсомольская правда09:55
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Загадочная аномалия ослабляет магнитное поле Земли
Мир новостей 29 мая в 04:03
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Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет
Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
МИР 24 05:30
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
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Первый в истории частный пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Коммерсантъ 10:22
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В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей
В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
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Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Общество
Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений
Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет.
РБК 12:07
Общество
Попова рассказала о работе над экспресс-тестом на коронавирус
Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для определения наличия новой коронавирусной инфекции.
Известия 11:14
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Эсекьель Гарай: В «Валенсии» пытаются дискредитировать меня
Спорт день за днем 09:29
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Космос
Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь
Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии.
ТАСС вчера в 00:14
Армия и оружие
Турция обманула Россию и пошла в атаку на сирийских военных
Турция нарушила мартовское соглашение с РФ по Сирии и атаковала районы с крупными формированиями правительственных войск Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо.
Вечерний курьер 08:04
Политика
Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Телеведущий из Львова Остап Дроздов в воскресенье, 31 мая, в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Республики Крым и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
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Общество
Главные новости за выходные 30–31 мая
Ракета Falcon 9 вывела Crew Dragon в космос 30 мая, а 31 корабль пристыковался к Международной космической станции.
Коммерсантъ 12:21
Религия
В Подмосковье разрешили посещать храмы
Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время.
Известия 12:15
Футбол
Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»
Телеканал Санкт-Петербург 06:32
Футбол
ПСЖ объявил о выкупе контракта Икарди
Зарплата Икарди составит 8 миллионов евро в год. Сезон 2019-2020 Икарди проводил в ПСЖ на правах аренды.
LiveSport.ru 08:14
Политика
Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост
Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
Здоровье
Западная Украина с 25 по 29 мая: начало открытия границ, мэры-«свободовцы» против Зеленского, экосистема Полесья под угрозой
Правда, 25 мая на административных границах области были сняты карантинные блок-посты, до этого Черновицкая область оставалась единственной на Украине, где действовал особый режим въезда-выезда.
Украина.ру вчера в 01:00
Политика
Байден оказался популярнее Трампа
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден оказался популярнее своего оппонента, действующего американского лидера Дональда Трампа.
Lenta.ru 11:35
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
РИА Новости вчера в 07:31
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Космос
Curiosity обнаружил на Марсе свидетельства существования древнего ледяного озера
Аппарат Curiosity сумел обнаружить свидетельства наличия древнего озера на Марсе в кратере Гейл.
Дни24 29 мая в 07:56