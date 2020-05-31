Экономика
Актуальные НовостиВладимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Документ гласит, что президент и его семья заработала один миллион долларов за указанный период. В пресс-службе рассказали, что в 2019 году доходы Владимира Зеленского и членов его семьи превысили 28,6 миллиона гривен. В казну президент и его близкие заплатили налогов на сумму 3,6 миллиона гривен.
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Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — «лоховской» доход
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