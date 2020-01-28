Политика

КоммерсантъКоммерсантъВладимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
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Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой

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