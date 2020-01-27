Политика
КоммерсантъВладимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
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Зеленский заявил, что Советский Союз причастен к развязыванию Второй мировой
Московский Комсомолец15:50
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
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Выставка работ Дали продлится до 25 марта.
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Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб Коби Брайант
В авиакатастрофе погиб Коби Брайант Главной спортивной новостью весь понедельник оставалась новость трагическая — о крушении вертолета в Калифорнии, в числе жертв которого вместе с дочерью Джинной оказался выдающийся американский баскетболист Коби Брайант, два десятка лет отыгравший в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc
Plague Inc. представляет собой стратегический симулятор пандемии, который предлагает геймерам заразить в выбранной стране «нулевого пациента» и впоследствии, контролируя болезнь, добиться её максимального распространения, заразив и убив всех людей.
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Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
«Если, допустим, в 2020 году в ходе выборов в США вновь начнет разыгрываться карта так называемого российского вмешательства, то представление о России как великой державе может опять укрепиться», — считает Пожалов.
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На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Экономика
Мишустину предложили освободить от налогов малый бизнес на три года
Перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего, производственных направлений: по примеру Казахстана освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса, — процитировал документ ТАСС.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Происшествия
В Улан-Удэ россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Улан-Удэ с подозрением на коронавирус госпитализировали жителя России, путешествовавшего по Азии.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Борнмут» в Кубке Англии
Игры 1/8 финала Кубка Англии по футболу пройдут в 5 марта 2020 года. "Арсенал" встретится с "Портсмутом".
Шоу-бизнес
Боярский назвал придурью желание рожать в старости
Актер заявил, что рожать ребенка на старости лет - это придурь, а вовсе не счастье.
Футбол
Кашшаи собирается постоянно жить в России
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что намерен проживать в России.
Здоровье
Карантин ввели в школах Пензенской области
В 11 классах Пензенской области ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.
Футбол
Шкурин не сможет до лета выступать за ЦСКА под 11-м номером
Новичок ЦСКА Илья Шкурин не сможет играть под 11-м номером, который выбрал при переходе в московский клуб.
Общество
Путин поручил продлить до 2026 года действие закона по маткапиталу
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2026 года действие закона по материнскому капиталу.
Политика
На Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию
Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия.
Экономика
Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка
Ухудшение заметила и Счетная палата: из семи показателей развития сектора на 2016–2018 гг. (среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП и др.) цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП.
Армия и оружие
Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе
Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.
Футбол
«Зенит» примет решение по Кокорину 29 января
По всей видимости, окончательное решение будет принято в среду, 29 января.
Происшествия
В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским
Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в киевском Гидропарке.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.