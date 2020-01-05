Президент Украины Владимир Зеленский находится с семьей в Омане, где отдохнет и проведет ряд встреч на высшем уровне. Об этом сообщил в воскресенье офис главы государства в Telegram-канале.

Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

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