Политика

ТАССТАССВладимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский находится с семьей в Омане, где отдохнет и проведет ряд встреч на высшем уровне. Об этом сообщил в воскресенье офис главы государства в Telegram-канале.
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