Политика

РБКРБКЗеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за необходимость изменить некоторые положения минских соглашений. Об этом украинский лидер сказал в передаче «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».
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Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

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Зеленский высказался за изменение некоторых положений минских соглашений

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Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения

РБК16:25

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

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Lenta.ru15:51

Зеленский хочет изменить некоторые пункты Минских соглашений

Газета.Ru16:15
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В Москве простились с Юрием Лужковым

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Свою лепту в репутацию губернатора внесла и теперь уже бывшая глава его пресс-службы Ирина Алашкевич — с оскорбительными словами в адрес пострадавших.
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К Новому году ХГУ станет зимним дворцом

В Хакасском госуниверситете началась подготовка к главному зимнему празднику.
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Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
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Политика

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Энергетика

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Газета.Ru 11:47
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
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Главы государств и правительств стран Европейского союза пришли к соглашению по климатическим изменениям во время первого дня саммита в Брюсселе.
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Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
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Журналистов «Звезды» пропустили на Украину

Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу.
Piter.tv 09:14
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Новая супруга Петросяна заявила, что не нуждается в жалости

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Шоу-бизнес

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Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
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Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

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Футбол

Ганчаренко прокомментировал свою дисквалификацию в ЧР

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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

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Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

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Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
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Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, почему во время футбольных трансляций комментаторы не говорили об акции фанатов, а телеканал не показывал видео пустых трибун.
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Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
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Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства

Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
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