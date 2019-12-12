Политика
РБКЗеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский высказался за необходимость изменить некоторые положения минских соглашений. Об этом украинский лидер сказал в передаче «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».
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Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Свою лепту в репутацию губернатора внесла и теперь уже бывшая глава его пресс-службы Ирина Алашкевич — с оскорбительными словами в адрес пострадавших.
Культура
К Новому году ХГУ станет зимним дворцом
В Хакасском госуниверситете началась подготовка к главному зимнему празднику.
Политика
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Космос
Российский «Орел» оказался слишком тяжелым для Луны
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Политика
Польша отказалась от соглашения ЕС по климату
Главы государств и правительств стран Европейского союза пришли к соглашению по климатическим изменениям во время первого дня саммита в Брюсселе.
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Политика
Журналистов «Звезды» пропустили на Украину
Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу.
Шоу-бизнес
Новая супруга Петросяна заявила, что не нуждается в жалости
Татьяна Брухунова, проделавшая путь от помощницы до супруги известного юмориста Евгения Петросяна, прокомментировала шумиху в СМИ по поводу свадьбы.
Шоу-бизнес
«Опухшая» Елена Корикова пригрозила судом за критику своей внешности
Актриса Елена Корикова пригрозила судом своим подписчикам, которые критикуют ее внешность.
Политика
Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Футбол
Ганчаренко прокомментировал свою дисквалификацию в ЧР
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Здоровье
Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год
Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
Общество
Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Экономика
Дмитрий Медведев оценил Алтайский край по минимальному размеру
К сожалению, наш регион премьер-министр Дмитрий Медведев оценил минимальным размером поощрения.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Футбол
Черданцев объяснил, почему комментаторы игнорировали акцию фанатов
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, почему во время футбольных трансляций комментаторы не говорили об акции фанатов, а телеканал не показывал видео пустых трибун.
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Футбол
Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
Здоровье
Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства
Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.