Президент Украины Владимир Зеленский высказался за необходимость изменить некоторые положения минских соглашений. Об этом украинский лидер сказал в передаче «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».

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