Владимира Путина пригласили на открытие Приморской ТЭС

РБК Калининград 4

Генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук пригласил президента Владимира Путина в Калининград на запуск Приморской ТЭС. Об этом сообщается на сайте Кремля. Предложение прозвучало во время доклада руководителя энергетической компании главе государства в четверг, 13 августа, в Ново-Огарево.