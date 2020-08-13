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РБК Калининград
РБК Калининград

Владимира Путина пригласили на открытие Приморской ТЭС

Генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук пригласил президента Владимира Путина в Калининград на запуск Приморской ТЭС. Об этом сообщается на сайте Кремля. Предложение прозвучало во время доклада руководителя энергетической компании главе государства в четверг, 13 августа, в Ново-Огарево.В источнике
Борис Ковальчук
В конце этого года будет завершена последняя из четырёх электростанций – Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт. Пользуясь случаем, если, конечно, будет возможность, хотели бы Вас пригласить осуществить торжественный пуск.
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Владимира Путина пригласили на открытие Приморской ТЭС

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Владимир Путин может приехать в Калининград на открытие Приморской ТЭС

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Путина пригласили в Калининград на запуск Приморской ТЭС

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