Происшествия
Lenta.ruСоздателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали
Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова на два месяца. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва». Блогера обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского.
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Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики
Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи продемонстрировали умеренный рост к закрытию сессии во вторник, 5 мая, на фоне ожиданий постепенного восстановления экономической активности США.
Известия 05 мая в 17:11
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:06
Политика
Путин вновь заговорил о событиях перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Андрею Кондрашову вновь обратил внимание на события, которые предшествовали Второй мировой войне.
Lenta.ru 08:53
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 06:16
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 16:39
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU вчера в 04:45
Общество
Журналист Павел Лобков сообщил, что заболел коронавирусом
Журналист, ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков сообщил, что болен коронавирусом COVID-19 и находится на домашнем лечении.
Интерфакс 14:14
Общество
В России суды возобновят работу с 12 мая
С 12 мая российские суды переходят на обычный график работы – судьи начнут рассматривать дела всех категорий, но при этом будут соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое Верховный суд разослал председателям судов.
Полит.ру 05:41
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
Общество
Попова рассказала, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Ограничения в России отменят только после разработки вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами "Единой России".
РИА Новости 09:30
Происшествия
В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
Авто
Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый двигатель
Под капотом будет расположен 1,5-литровый силовой агрегат. В паре с ним будет работать девятиступенчатая автоматическая коробка передач.
Car.ru 00:35
Политика
В Белоруссии появился желающий баллотироваться в президенты
В Белоруссии появился желающий баллотироваться в президенты.
Lenta.ru 15:41
Наука
Исследование: ледники сохранят следы пандемии COVID-19 на следующие тысячелетия
Ученые отмечают, что уже сейчас есть признаки того, что пандемия коронавирусной инфекции влияет на атмосферу Земли.
Хайтек 12:04
Политика
Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 15:17
Политика
Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию
Стремление отобрать у России статуса одного из столпов мирового порядка объясняет попытки переписать историю, отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Политика Сегодня 15:57
Шоу-бизнес
Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову
FightTime.ru 15:56
Общество
В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие масок
В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Ведомости 15:33
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
Происшествия
Центр Нижнего Новгорода ушел под воду
Движение оказалось частично заблокировано, как и на центральных улицах.
Вести.Ru 09:35
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания вчера в 06:41
Космос
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
Международная группа астрономов из Европейской южной обсерватории обнаружила ближайшую к Солнечной системе черную дыру.
Sibnet Новости вчера в 03:53
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Выход России из режима ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, в зависимости от региона возможен в конце мая – начале июня, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1».
Rambler News Service 13:58
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru вчера в 11:24
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад 10:26