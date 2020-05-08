Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова на два месяца. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва». Блогера обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского.

Экономика Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи продемонстрировали умеренный рост к закрытию сессии во вторник, 5 мая, на фоне ожиданий постепенного восстановления экономической активности США. 3

Общество Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации. 2,1K

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. 8

Политика Путин вновь заговорил о событиях перед Второй мировой Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Андрею Кондрашову вновь обратил внимание на события, которые предшествовали Второй мировой войне. 362

Общество Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора. 359

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 119

Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 22

Общество В России суды возобновят работу с 12 мая С 12 мая российские суды переходят на обычный график работы – судьи начнут рассматривать дела всех категорий, но при этом будут соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое Верховный суд разослал председателям судов. 292

Гаджеты Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12 Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка. 7

Общество Попова рассказала, что ограничения сохранятся до появления вакцины Ограничения в России отменят только после разработки вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами "Единой России". 19

Происшествия В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей. 196

Авто Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый двигатель Под капотом будет расположен 1,5-литровый силовой агрегат. В паре с ним будет работать девятиступенчатая автоматическая коробка передач. 5

Наука Исследование: ледники сохранят следы пандемии COVID-19 на следующие тысячелетия Ученые отмечают, что уже сейчас есть признаки того, что пандемия коронавирусной инфекции влияет на атмосферу Земли.

Политика Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Политика Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию Стремление отобрать у России статуса одного из столпов мирового порядка объясняет попытки переписать историю, отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Общество В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие масок В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". 582

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 95

Общество «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2» Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским". 1,1K

Происшествия Центр Нижнего Новгорода ушел под воду Движение оказалось частично заблокировано, как и на центральных улицах.

Космос Найдена ближайшая к Земле черная дыра Международная группа астрономов из Европейской южной обсерватории обнаружила ближайшую к Солнечной системе черную дыру. 10