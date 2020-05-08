Происшествия
ВедомостиСуд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале. По его словам, решение будет обжаловано.
Читать в источнике
Оценить237
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Кино
Марк Гуггенхайм займется экранизацией комикса о замороженном суперсолдате
Два года о проекте ничего не было слышно, но сейчас стало известно, что им займется Марк Гуггенхайм, создатель супергеройской вселенной CW, в которую входят «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Легенды завтрашнего дня» и другие сериалы.
Киноафиша России 10:24
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
Игры
В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered
CyberSport.ru 05:00
Общество
Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
Московский Комсомолец 03:53
Общество
Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно
Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
REGNUM 18:43
Гаджеты
Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
Компания AMD провела презентацию чипсета B550, ориентированного на использование новых процессоров Zen 3. Он станет использоваться в паре с сокетом AM4.
Дни24 05:41
Шоу-бизнес
Егор Крид планирует поцеловать Нюшу в клипе на их совместный трек
Егор Крид хочет поцеловать Нюшу в клипе на их совместный трек Пока неизвестно, когда именно они смогут воплотить все задуманное в жизнь, потому что на данный момент они даже не могут встретиться из-за режима самоизоляции.
Вокруг ТВ 03:12
Кино
8 мая «Россия 1» покажет премьеру военной драмы «Ржев»
Уже завтра на телеканале Россия-1 состоится телевизионная премьера фильма «Ржев».
ГТРК Тверь вчера в 12:11
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 74 рублей
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 16,02 копейки, составив 76,6316 рубля.
РИА Новости 07:16
Политика
Празднование Дня Победы началось с подъема флагов на Камчатке
В России празднование Дня Победы началось с подъема государственных флагов и флагов расцвечивания на кораблях объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС), а также на атомных подводных крейсерах из состава подводных сил Тихоокеанского флота.
Коммерсантъ 18:49
Энергетика
Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ вчера в 07:18
Политика
Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что коронавирус в конечном счете исчезнет сам.
РИА Новости 15:17
Кино
Свежий взгляд на короля Артура: Netflix показал кадры из сериала «Проклятая»
Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фэнтези-сериала «Проклятая», главным персонажем которого станет Нимуэ, будущая Владычица озера и одна из героинь легенды о короле Артуре.
Киноафиша России 03:54
Космос
К Земле стремительно приближается яркая зеленая комета
К Земле стремительно приближается яркая зеленая комета.
Актуальные Новости 06 мая в 04:29
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Футбол
Эмери: «Комбаров мог бы заиграть в Испании»
Soccer.ru 15:40
Политика
Трамп объявил, что экономика США входит в фазу «перехода к величию»
Вашингтон, 8 мая 2020, 23:36 — REGNUM Соединённые Штаты в сфере экономики входят в фазу «перехода к величию», заявил 8 мая журналистам президент США Дональд Трамп.
REGNUM 16:36
Общество
Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости 14:16
Армия и оружие
Российским военным запретили постоянно пользоваться гаджетами
В прошлом году в России вступил в силу закон, который запрещает военным публиковать в интернете или сообщать журналистам сведения о своей служебной деятельности и ведомственной принадлежности.
РИА Оренбуржье вчера в 02:25
Общество
Главврач из Кемерово будет наказан за приказ о медиках с коронавирусом
Минздрав Кузбасса принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности главного врача Кемеровской областной больницы, который выпустил внутренний приказ о санкциях для медиков, заразившихся COVID-19.
News.ru 15:04
Общество
ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека.
Газета.Ru 13:36
Экономика
Инфляция в России в апреле ускорилась до 3,1% в годовом выражении
Инфляция в годовом выражении, согласно оценке ведомства, в апреле ускорилась до 3,1% с 2,5% в марте.
REGNUM вчера в 13:14
Здоровье
Медикам, борющимся с коронавирусом, предоставили страховые гарантии
Медицинским работникам, чья деятельность связана с оказанием помощи пациентам с коронавирусом, предоставили страховые гарантии в виде единовременной выплаты.
Общественное телевидение России 06 мая в 16:07
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 1000
В Москве за сутки скончались еще 54 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперативном штабе.
РБК 15:10
Общество
С 12 мая в Алтайском крае введут масочный режим
Добавим, что 65 регионов в России уже ввели масочный режим.
Вести Алтай вчера в 11:14
Хоккей
Российский хоккеист Романов перешел в «Монреаль»
Интерфакс-Спорт 09:03
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
Политика
Пентагон кратко изложил свою версию Второй мировой войны
В презентации Министерства обороны США было использовано фото, сделанное на мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне под названием «Дух Эльбы».
Live24 вчера в 14:04
Политика
СП оценила адаптированность систем здравоохранения в мире к работе в ЧС
Счетная палата России проанализировала опыт борьбы с распространением коронавируса в разных странах мира и пришла к выводу, что национальные системы здравоохранения в большинстве стран оказались не готовы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, а значит, всем им необходимы изменения и общая координация, рассказала РИА Новости замглавы ведомства Галина Изотова.
РИА Новости 20:18