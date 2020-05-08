Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве Тверской райсуд на два месяца, до 6 июля, арестовал создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве у бывшего коллеги по полиции.

Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве

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