Коронавирус
Губерния-33Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство. В частности, социальные пенсии проиндексируют с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров на 6 процентов.
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Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Политика
Россия окажет гуманитарную помощь США
Россия предложила медицинскую технику и средства защиты. Американский лидер с признательностью принял эту помощь, сказал Песков.
Происшествия
В Покровской больнице и в Госпитале ветеранов войн – еще три пациента с коронавирусом
Пациентов с ОРВИ и пневмониями госпитализируют уже в пять больниц Петербурга Напомним, с начала этой недели Госпиталь для ветеранов войн (подразделение госпиталя на Старорусской улице, бывшая больница для блокадников №46) работает на прием пациентов с ОРВИ и пневмониями.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Общество
В Чечне с 5 апреля введут режим полной изоляции
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение полностью ограничить въезд и выезд из республики с 5 апреля.
Общество
Пресс-секретарь Собянина сообщила, что здоровье мэра в порядке
"Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим", - сказала Пенькова.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Здоровье
Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса
Эксперты ассоциации пришли к выводу, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса.
Космос
Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс
Теннис
«Уимблдон» официально отменен из-за коронавируса
Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен в связи с пандемией COVID-19.
Происшествия
В Петербурге нашли тело женщины со следами укусов собак
По данным местных СМИ, на теле женщины без одежды обнаружили укусы собак.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина
Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, которым вводятся административные штрафы для граждан с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для ресторанов, кафе и других организаций, которые не прекратили работать, несмотря на введение ограничений.
Общество
Мэрия Москвы опровергла данные о продлении самоизоляции до конца апреля
В московской мэрии сообщили, что информация о продлении режима самоизоляции в Москве до конца апреля не соответствует действительности.
Экономика
Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса COVID-19.
Общество
В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина
Минкомсвязь РФ создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Общество
ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
Около 25 тысяч россиян за рубежом изъявили желание вернуться
За рубежом находятся 25 тыс. российских граждан, которые изъявили желание вернуться в Россию в связи с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом.
Авто
Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
Здоровье
Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса
Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
Культура
Актёры «Клиники» запустили подкаст о сериале
Зак Брафф и Дональд Фэйсон, исполнившие роли Джей Ди и Тёрка в «Клинике», объявили о запуске подкаста, посвящённого сериалу.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Политика
В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса
В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Политика
Путин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.