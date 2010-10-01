Коронавирус

Губерния-33Губерния-33Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство. В частности, социальные пенсии проиндексируют с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров на 6 процентов.
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Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

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Как изменится жизнь туляков с 1 апреля

Первый Тульский01:42

Налоги и пенсии: что ждет россиян в апреле

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Впереди — самый домашний месяц. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

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Какие законы изменят жизнь российских граждан с 1 апреля

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Что изменится в жизни тамбовчан с 1 апреля

Онлайн Тамбов.рувчера в 13:30

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Известия30 марта в 17:02
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru 10:33
Политика

Россия окажет гуманитарную помощь США

Россия предложила медицинскую технику и средства защиты. Американский лидер с признательностью принял эту помощь, сказал Песков.
Радио Маяк вчера в 15:42
Происшествия

В Покровской больнице и в Госпитале ветеранов войн – еще три пациента с коронавирусом

Пациентов с ОРВИ и пневмониями госпитализируют уже в пять больниц Петербурга Напомним, с начала этой недели Госпиталь для ветеранов войн (подразделение госпиталя на Старорусской улице, бывшая больница для блокадников №46) работает на прием пациентов с ОРВИ и пневмониями.
Доктор Питер 10:03
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Общество

В Чечне с 5 апреля введут режим полной изоляции

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение полностью ограничить въезд и выезд из республики с 5 апреля.
Интерфакс 09:29
Общество

Пресс-секретарь Собянина сообщила, что здоровье мэра в порядке

"Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим", - сказала Пенькова.
ТАСС вчера в 10:13
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Армия и оружие

Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:16
Здоровье

Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса

Эксперты ассоциации пришли к выводу, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса.
РИА Новости 10:18
Космос

Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус вчера в 20:31
Теннис

«Уимблдон» официально отменен из-за коронавируса

Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен в связи с пандемией COVID-19.
Советский спорт 11:19
Происшествия

В Петербурге нашли тело женщины со следами укусов собак

По данным местных СМИ, на теле женщины без одежды обнаружили укусы собак.
РИА Новости 08:43
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина

Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
СургутИнформТВ вчера в 04:48
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, которым вводятся административные штрафы для граждан с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для ресторанов, кафе и других организаций, которые не прекратили работать, несмотря на введение ограничений.
РИА Новости 11:14
Общество

Мэрия Москвы опровергла данные о продлении самоизоляции до конца апреля

В московской мэрии сообщили, что информация о продлении режима самоизоляции в Москве до конца апреля не соответствует действительности.
РБК 11:05
Экономика

Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:32
Общество

В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

Минкомсвязь РФ создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов.
Москва 24 09:30
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Общество

ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России

Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Вести Подмосковья 02:51
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

Около 25 тысяч россиян за рубежом изъявили желание вернуться

За рубежом находятся 25 тыс. российских граждан, которые изъявили желание вернуться в Россию в связи с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 08:55
Авто

Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
Автоновости дня 01:20
Здоровье

Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса

Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
ТАСС 11:24
Культура

Актёры «Клиники» запустили подкаст о сериале

Зак Брафф и Дональд Фэйсон, исполнившие роли Джей Ди и Тёрка в «Клинике», объявили о запуске подкаста, посвящённого сериалу.
KudaGo 07:40
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса

В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Известия 11:17
Политика

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Газета.Ru 09:53
Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
РБК 09:48
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
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