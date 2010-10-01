С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство. В частности, социальные пенсии проиндексируют с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров на 6 процентов.

Здоровье На Украине решили ужесточить карантинные меры Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.

Политика Россия окажет гуманитарную помощь США Россия предложила медицинскую технику и средства защиты. Американский лидер с признательностью принял эту помощь, сказал Песков.

Происшествия В Покровской больнице и в Госпитале ветеранов войн – еще три пациента с коронавирусом Пациентов с ОРВИ и пневмониями госпитализируют уже в пять больниц Петербурга Напомним, с начала этой недели Госпиталь для ветеранов войн (подразделение госпиталя на Старорусской улице, бывшая больница для блокадников №46) работает на прием пациентов с ОРВИ и пневмониями.

Армия и оружие Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Теннис «Уимблдон» официально отменен из-за коронавируса Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен в связи с пандемией COVID-19.

Общество Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.

Общество Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон, которым вводятся административные штрафы для граждан с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для ресторанов, кафе и других организаций, которые не прекратили работать, несмотря на введение ограничений.

Политика Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Авто Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.

Здоровье Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Культура Актёры «Клиники» запустили подкаст о сериале Зак Брафф и Дональд Фэйсон, исполнившие роли Джей Ди и Тёрка в «Клинике», объявили о запуске подкаста, посвящённого сериалу.

Политика Путин разрешил ФСО использовать боевую технику Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".