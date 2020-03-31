Коронавирус

Губерния-33Губерния-33Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство. В частности, социальные пенсии проиндексируют с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров на 6 процентов.
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Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Известиявчера в 17:02

Впереди — самый домашний месяц. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Телеканал 360°06:00

Налоги и пенсии: что ждет россиян в апреле

Deita.ruвчера в 23:45

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля из-за новых законов

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Какие законы изменят жизнь российских граждан с 1 апреля

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Размер пенсий и начисление маткапитала изменятся в апреле

Утро.ru03:53

Что изменится в жизни тамбовчан с 1 апреля

Онлайн Тамбов.ру13:30
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 17:51
Политика

Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях

На брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил о предстоящих двух трудных неделях для страны.
Российская газета 18:56
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Футбол

Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына

41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Евро-футбол.ру 13:42
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Происшествия

В Шереметьево экстренно сел Superjet 100

Лайнер Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 08:32
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

Чемпионат вчера в 18:02
Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
РБК 03:23
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
РБК 16:14
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

Режим самоизоляции ввели в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
ТАСС 14:34
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, что уже переболела коронавирусом

Многие российские звезды шоу-бизнеса всерьез обеспокоены вспышкой коронавируса и находятся в самоизоляции.
Kleo.ru 06:46
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском 18:56
Космос

На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект

Pravda.Ru вчера в 12:11
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Общество

В Минпросвещения не исключили продления учебного года на лето

Москва, 31 марта 2020, 21:46 — REGNUM Возможность продления учебного года в российских школах на летний период зависит от того, как граждане РФ будут соблюдать режим самоизоляции и насколько быстро удастся погасить распространение коронавируса.
REGNUM 14:46
Общество

В Новосибирской области вводится режим самоизоляции

К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Прецедент-Новосибирск 02:59
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 15:44
Армия и оружие

ВСУ произвели массированный минометный обстрел северных окраин Донецка

ВСУ произвели массированный минометный обстрел северных окраин Донецка, выпущено почти 70 боеприпасов.
Сегодня.ру 11:40
Происшествия

В Перми скончался пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Газета.Ru 15:23
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 11:54
Футбол

Голкипер «Астон Виллы» Рейна: «было страшно, мне не хватало воздуха»

ГЛАС.RU 09:16
Транспорт

C 1 апреля власти ограничат работу метрополитена в Санкт-Петербурге

Станции метрополитена в Санкт-Петербурге с 1 апреля будут закрыты с 22:00, информацию об этом опубликовал телеграм-канал питерского метрополитена.
Полит.ру 14:22
Общество

В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Фонтанка.Ру 10:16
Общество

В России приостановят регистрацию браков и разводов

Министерство юстиции выступило с инициативой приостановить в России государственную регистрацию заключения браков и разводов.
Летидор 07:50
Гаджеты

Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев

Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.
Ежедневные Новости Владивостока 17:34
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:22
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 04:21
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